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Миронов назвал единственное разумное решение для ЦБ

Миронов назвал единственное разумное решение для ЦБ - 05.06.2025, ПРАЙМ

Миронов назвал единственное разумное решение для ЦБ

Снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта - до 19% с нынешних 21% - является единственным разумным решением для Центрального банка России в настоящее... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T16:58+0300

2025-06-05T16:58+0300

2025-06-05T16:58+0300

экономика

банки

финансы

сергей миронов

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта - до 19% с нынешних 21% - является единственным разумным решением для Центрального банка России в настоящее время, такое мнение высказал РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Сейчас единственное разумное решение для Центробанка - снизить ключевую ставку на 2%. Конечно, этого явно недостаточно, но в сложившихся условиях это реальный шаг в сторону оздоровления ситуации", - сказал Миронов. Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 6 июня. Ставка ЦБ с конца октября 2024 года находится на рекордно высоком уровне в 21% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина после апрельского заседания совета директоров говорила, что Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий. Лидер СРЗП также считает, что заявленные Центробанком цели добиться снижения инфляции посредством сверхжесткой денежно-кредитной политики провалились. "Мы видим обратный эффект: продовольственные товары продолжают дорожать, как и услуги, что закономерно, ведь у предпринимателей нет других способов возместить растущие издержки, кроме как повышать отпускные цены", - добавил Миронов.

https://1prime.ru/20250605/stavka-858206067.html

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банки, финансы, сергей миронов, эльвира набиуллина