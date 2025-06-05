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Миронов назвал единственное разумное решение для ЦБ - 05.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250605/mironov-858237194.html
Миронов назвал единственное разумное решение для ЦБ
Миронов назвал единственное разумное решение для ЦБ - 05.06.2025, ПРАЙМ
Миронов назвал единственное разумное решение для ЦБ
Снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта - до 19% с нынешних 21% - является единственным разумным решением для Центрального банка России в настоящее... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T16:58+0300
2025-06-05T16:58+0300
экономика
банки
финансы
сергей миронов
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта - до 19% с нынешних 21% - является единственным разумным решением для Центрального банка России в настоящее время, такое мнение высказал РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Сейчас единственное разумное решение для Центробанка - снизить ключевую ставку на 2%. Конечно, этого явно недостаточно, но в сложившихся условиях это реальный шаг в сторону оздоровления ситуации", - сказал Миронов. Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 6 июня. Ставка ЦБ с конца октября 2024 года находится на рекордно высоком уровне в 21% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина после апрельского заседания совета директоров говорила, что Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий. Лидер СРЗП также считает, что заявленные Центробанком цели добиться снижения инфляции посредством сверхжесткой денежно-кредитной политики провалились. "Мы видим обратный эффект: продовольственные товары продолжают дорожать, как и услуги, что закономерно, ведь у предпринимателей нет других способов возместить растущие издержки, кроме как повышать отпускные цены", - добавил Миронов.
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банки, финансы, сергей миронов, эльвира набиуллина
Экономика, Банки, Финансы, Сергей Миронов, Эльвира Набиуллина
16:58 05.06.2025
 
Миронов назвал единственное разумное решение для ЦБ

Миронов назвал снижение ключевой ставки единственным разумным решением для ЦБ

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк" Сергей Миронов
 Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта - до 19% с нынешних 21% - является единственным разумным решением для Центрального банка России в настоящее время, такое мнение высказал РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Сейчас единственное разумное решение для Центробанка - снизить ключевую ставку на 2%. Конечно, этого явно недостаточно, но в сложившихся условиях это реальный шаг в сторону оздоровления ситуации", - сказал Миронов.
Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 6 июня. Ставка ЦБ с конца октября 2024 года находится на рекордно высоком уровне в 21% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина после апрельского заседания совета директоров говорила, что Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий.
Лидер СРЗП также считает, что заявленные Центробанком цели добиться снижения инфляции посредством сверхжесткой денежно-кредитной политики провалились.
"Мы видим обратный эффект: продовольственные товары продолжают дорожать, как и услуги, что закономерно, ведь у предпринимателей нет других способов возместить растущие издержки, кроме как повышать отпускные цены", - добавил Миронов.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Ставка по вкладам в российских банках может опуститься ниже 18%
00:19
 
ЭкономикаБанкиФинансыСергей МироновЭльвира Набиуллина
 
 
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