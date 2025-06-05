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Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 триллионов рублей
Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 триллионов рублей - 05.06.2025, ПРАЙМ
Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 триллионов рублей
Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 триллионов рублей в 2024 году, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T08:12+0300
2025-06-05T08:12+0300
2025-06-05T08:12+0300
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ДУШАНБЕ, 5 июн - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 триллионов рублей в 2024 году, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Российский премьер в среду прибыл с двухдневным рабочим визитом в Душанбе, где он примет участие во встрече глав правительств СНГ. Ранее в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главами делегаций, прибывших в эти дни в республику на заседание совета глав правительств СНГ. Беседа состоялась в государственном комплексе "Дворец наций". "По итогам прошлого года российский внешнеторговый оборот со странами СНГ увеличился на 7% и превысил 10 триллионов рублей", - сказал Мишустин в ходе встречи. Он отметил, что сейчас на пространстве СНГ активно развивается торгово-экономическое сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты.
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россия, душанбе, михаил мишустин, снг
РОССИЯ, Душанбе, Михаил Мишустин, СНГ, Экономика
Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 триллионов рублей
Мишустин: внешнеторговый оборот России с СНГ превысил десять триллионов рублей
ДУШАНБЕ, 5 июн - ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 триллионов рублей в 2024 году, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Российский премьер в среду прибыл с двухдневным рабочим визитом в Душанбе, где он примет участие во встрече глав правительств СНГ. Ранее в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главами делегаций, прибывших в эти дни в республику на заседание совета глав правительств СНГ. Беседа состоялась в государственном комплексе "Дворец наций".
"По итогам прошлого года российский внешнеторговый оборот со странами СНГ увеличился на 7% и превысил 10 триллионов рублей", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Он отметил, что сейчас на пространстве СНГ активно развивается торгово-экономическое сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты.
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