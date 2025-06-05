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Мишустин предложил СНГ подключиться к единой системе таможенного транзита
Мишустин предложил СНГ подключиться к единой системе таможенного транзита - 05.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин предложил СНГ подключиться к единой системе таможенного транзита
Глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил партнерам по СНГ подключиться к принятому в Евразийском экономическом союзе механизму единой системы... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T09:31+0300
2025-06-05T09:31+0300
2025-06-05T09:31+0300
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ДУШАНБЕ, 5 июн - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил партнерам по СНГ подключиться к принятому в Евразийском экономическом союзе механизму единой системы таможенного транзита. "Для укрепления внешнеэкономических связей объединения принято соглашение о единой системе таможенного транзита. Оно открыто для всех стран, позволяет присоединиться к перевозкам через территорию Евразийского экономического союза, сократить расходы бизнеса и повысить уровень безопасности очень важных для всех трансграничных перевозок. Приглашаем партнеров по СНГ подключиться к такому механизму", - сказал Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ в Душанбе.
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россия, душанбе, михаил мишустин, снг
Экономика, РОССИЯ, Душанбе, Михаил Мишустин, СНГ
Мишустин предложил СНГ подключиться к единой системе таможенного транзита
Мишустин предложил СНГ подключиться к единой системе таможенного транзита ЕАЭС
ДУШАНБЕ, 5 июн - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил партнерам по СНГ подключиться к принятому в Евразийском экономическом союзе механизму единой системы таможенного транзита.
"Для укрепления внешнеэкономических связей объединения принято соглашение о единой системе таможенного транзита. Оно открыто для всех стран, позволяет присоединиться к перевозкам через территорию Евразийского экономического союза, сократить расходы бизнеса и повысить уровень безопасности очень важных для всех трансграничных перевозок. Приглашаем партнеров по СНГ подключиться к такому механизму", - сказал Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ в Душанбе.
Мишустин отметил рост доли стран СНГ в товарообороте России до 15,5%