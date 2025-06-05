Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин предложил СНГ подключиться к единой системе таможенного транзита - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250605/mishustin-858213224.html
Мишустин предложил СНГ подключиться к единой системе таможенного транзита
Мишустин предложил СНГ подключиться к единой системе таможенного транзита - 05.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин предложил СНГ подключиться к единой системе таможенного транзита
Глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил партнерам по СНГ подключиться к принятому в Евразийском экономическом союзе механизму единой системы... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T09:31+0300
2025-06-05T09:31+0300
экономика
россия
душанбе
михаил мишустин
снг
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/17/842141775_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_28d692a5374773d4f442ca69c04e0e17.jpg
ДУШАНБЕ, 5 июн - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил партнерам по СНГ подключиться к принятому в Евразийском экономическом союзе механизму единой системы таможенного транзита. "Для укрепления внешнеэкономических связей объединения принято соглашение о единой системе таможенного транзита. Оно открыто для всех стран, позволяет присоединиться к перевозкам через территорию Евразийского экономического союза, сократить расходы бизнеса и повысить уровень безопасности очень важных для всех трансграничных перевозок. Приглашаем партнеров по СНГ подключиться к такому механизму", - сказал Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ в Душанбе.
https://1prime.ru/20250605/tovarooborot-858213102.html
душанбе
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/17/842141775_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_dd98e7d2267f4f7b6b4e15dd492e3594.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, душанбе, михаил мишустин, снг
Экономика, РОССИЯ, Душанбе, Михаил Мишустин, СНГ
09:31 05.06.2025
 
Мишустин предложил СНГ подключиться к единой системе таможенного транзита

Мишустин предложил СНГ подключиться к единой системе таможенного транзита ЕАЭС

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУШАНБЕ, 5 июн - ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил партнерам по СНГ подключиться к принятому в Евразийском экономическом союзе механизму единой системы таможенного транзита.
"Для укрепления внешнеэкономических связей объединения принято соглашение о единой системе таможенного транзита. Оно открыто для всех стран, позволяет присоединиться к перевозкам через территорию Евразийского экономического союза, сократить расходы бизнеса и повысить уровень безопасности очень важных для всех трансграничных перевозок. Приглашаем партнеров по СНГ подключиться к такому механизму", - сказал Мишустин в ходе заседания совета глав правительств СНГ в Душанбе.
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ
Мишустин отметил рост доли стран СНГ в товарообороте России до 15,5%
09:29
 
ЭкономикаРОССИЯДушанбеМихаил МишустинСНГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала