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Мерц назвал ошибкой решение Меркель строить "Северный поток — 2"

Мерц назвал ошибкой решение Меркель строить "Северный поток — 2" - 05.06.2025, ПРАЙМ

Мерц назвал ошибкой решение Меркель строить "Северный поток — 2"

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение кабмина экс-канцлера Ангелы Меркель реализовывать "Северный поток 2", назвав проект "ошибкой", об этом он... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T22:26+0300

2025-06-05T22:26+0300

2025-06-05T22:26+0300

политика

газ

мировая экономика

германия

вашингтон

балтийское море

фридрих мерц

ангела меркель

северный поток - 2

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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение кабмина экс-канцлера Ангелы Меркель реализовывать "Северный поток 2", назвав проект "ошибкой", об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом Доннальдом Трампом. "Это было ошибкой", - заявил Мерц, говоря о "Северном потоке 2" и отвечая на слова Трампа о том, что тот единолично "остановил" проект трубопровода в ходе своего первого президентства. Ранее Мерц заявлял, что сделает все возможное, чтобы газопровод "Северный поток 2" не был запущен. Газопровод "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая была прервана в феврале 2022 года. А в сентябре того же года взрывами были уничтожены обе нитки "Северного потока" и одна из ниток "Северного потока 2" (вторая не была повреждена). Компания Nord Stream AG сообщала, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.

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газ, мировая экономика, германия, вашингтон, балтийское море, фридрих мерц, ангела меркель, северный поток - 2