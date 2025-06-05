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Экс-премьер Молдавии обвинил власти в использовании энергетического кризиса
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в использовании энергетического кризиса - 05.06.2025, ПРАЙМ
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в использовании энергетического кризиса
Власти Молдавии используют энергетический кризис, чтобы завышать тарифы и обкрадывать собственных граждан, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T10:11+0300
2025-06-05T10:11+0300
2025-06-05T10:11+0300
энергетика
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КИШИНЕВ, 5 июн - ПРАЙМ. Власти Молдавии используют энергетический кризис, чтобы завышать тарифы и обкрадывать собственных граждан, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Энергетический кризис — это не просто следствие региональной ситуации. Это циничная схема, по которой граждан обкладывают чрезмерными тарифами — под защитой правительства и при соучастии Национального агентства по регулированию в энергетике. 47 510 000 евро — изъяты у граждан через раздутый тариф, "обоснованный" бюрократией. Всего за 5 месяцев. Прогноз на весь год: более 110 миллионов евро", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он сравнил разницу между закупочной ценой и тарифом от регулятора, по которому платят граждане. Экс-премьер отмечает, что ежемесячно граждане переплачивают от 3 до 14 миллионов евро. "Где деньги? Их нет ни на счете Energocom (поставщик энергоресурсов - ред.), ни в государственном бюджете. Правило простое: жизнь сильнее пиара. Но расчёт обязательно наступит. И это будет не налоговая квитанция, а уголовное дело", - добавил Филат.
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молдавия, кишинев, украина, energocom
Энергетика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, УКРАИНА, Energocom
Экс-премьер Молдавии обвинил власти в использовании энергетического кризиса
Филат: Молдавия использует энергетический кризис, чтобы обокрасть граждан
КИШИНЕВ, 5 июн - ПРАЙМ. Власти Молдавии используют энергетический кризис, чтобы завышать тарифы и обкрадывать собственных граждан, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
"Энергетический кризис — это не просто следствие региональной ситуации. Это циничная схема, по которой граждан обкладывают чрезмерными тарифами — под защитой правительства и при соучастии Национального агентства по регулированию в энергетике. 47 510 000 евро — изъяты у граждан через раздутый тариф, "обоснованный" бюрократией. Всего за 5 месяцев. Прогноз на весь год: более 110 миллионов евро", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Он сравнил разницу между закупочной ценой и тарифом от регулятора, по которому платят граждане. Экс-премьер отмечает, что ежемесячно граждане переплачивают от 3 до 14 миллионов евро.
"Где деньги? Их нет ни на счете Energocom (поставщик энергоресурсов - ред.), ни в государственном бюджете. Правило простое: жизнь сильнее пиара. Но расчёт обязательно наступит. И это будет не налоговая квитанция, а уголовное дело", - добавил Филат.
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