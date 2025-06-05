https://1prime.ru/20250605/mosbirzha-858215143.html

Мосбиржа подсчитала объем первых торгов фьючерсом Bitcoin Trust ETF

Мосбиржа подсчитала объем первых торгов фьючерсом Bitcoin Trust ETF - 05.06.2025, ПРАЙМ

Мосбиржа подсчитала объем первых торгов фьючерсом Bitcoin Trust ETF

Объем первого дня торгов на Московской бирже фьючерсом на акцию биржевого фонда компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин - Bitcoin Trust... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T10:13+0300

2025-06-05T10:13+0300

2025-06-05T10:13+0300

экономика

мосбиржа

рынок

торги

биткоин

операции с криптовалютой

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/84/841358456_0:98:2048:1250_1920x0_80_0_0_14384bc5df8dfd01e5bf5f1c78142462.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Объем первого дня торгов на Московской бирже фьючерсом на акцию биржевого фонда компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин - Bitcoin Trust ETF, составил 423,7 миллиона рублей, следует из данных российской торговой площадки. Мосбиржа с 4 июня запустила торги этим инструментом для квалифицированных инвесторов. Для торгов доступна квартальная серия с исполнением в сентябре 2025 года. Для сравнения, объем торгов фьючерсом на курс юаня к рублю в среду составил 110,1 миллиарда рублей, на природный газ Генри Хаб – 36,9 миллиарда рублей, однодневным фьючерсом с автопролонгацией на индекс Мосбиржи - 21,2 миллиарда рублей. "Мы видим, что запуск фьючерсов на паи биткоин-ETF вызвал интерес у клиентов. Сейчас интерес можно объяснить в том числе единичностью и "прощупыванием" инструмента: инвесторы ищут новые форматы диверсификации и готовы пробовать биржевые активы с криптоэкспозицией. Поэтому пока выводы об устойчивом интересе делать рано. Мы внимательно следим за ситуацией и будем адаптировать продуктовую линейку под изменяющиеся запросы рынка", - сказал начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин.

https://1prime.ru/20250605/aktsii-858209059.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, рынок, торги, биткоин, операции с криптовалютой