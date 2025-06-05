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Мосбиржа подсчитала объем первых торгов фьючерсом Bitcoin Trust ETF - 05.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250605/mosbirzha-858215143.html
Мосбиржа подсчитала объем первых торгов фьючерсом Bitcoin Trust ETF
Мосбиржа подсчитала объем первых торгов фьючерсом Bitcoin Trust ETF - 05.06.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа подсчитала объем первых торгов фьючерсом Bitcoin Trust ETF
Объем первого дня торгов на Московской бирже фьючерсом на акцию биржевого фонда компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин - Bitcoin Trust... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T10:13+0300
2025-06-05T10:13+0300
экономика
мосбиржа
рынок
торги
биткоин
операции с криптовалютой
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Объем первого дня торгов на Московской бирже фьючерсом на акцию биржевого фонда компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин - Bitcoin Trust ETF, составил 423,7 миллиона рублей, следует из данных российской торговой площадки. Мосбиржа с 4 июня запустила торги этим инструментом для квалифицированных инвесторов. Для торгов доступна квартальная серия с исполнением в сентябре 2025 года. Для сравнения, объем торгов фьючерсом на курс юаня к рублю в среду составил 110,1 миллиарда рублей, на природный газ Генри Хаб – 36,9 миллиарда рублей, однодневным фьючерсом с автопролонгацией на индекс Мосбиржи - 21,2 миллиарда рублей. "Мы видим, что запуск фьючерсов на паи биткоин-ETF вызвал интерес у клиентов. Сейчас интерес можно объяснить в том числе единичностью и "прощупыванием" инструмента: инвесторы ищут новые форматы диверсификации и готовы пробовать биржевые активы с криптоэкспозицией. Поэтому пока выводы об устойчивом интересе делать рано. Мы внимательно следим за ситуацией и будем адаптировать продуктовую линейку под изменяющиеся запросы рынка", - сказал начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин.
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мосбиржа, рынок, торги, биткоин, операции с криптовалютой
Экономика, Мосбиржа, Рынок, Торги, Биткоин, операции с криптовалютой
10:13 05.06.2025
 
Мосбиржа подсчитала объем первых торгов фьючерсом Bitcoin Trust ETF

Мосбиржа: объем первых торгов фьючерсом Bitcoin Trust ETF составил 423,7 млн рублей

© CC BY 2.0 / Jernej FurmanКриптовалюта, сток
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© CC BY 2.0 / Jernej Furman
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Объем первого дня торгов на Московской бирже фьючерсом на акцию биржевого фонда компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин - Bitcoin Trust ETF, составил 423,7 миллиона рублей, следует из данных российской торговой площадки.
Мосбиржа с 4 июня запустила торги этим инструментом для квалифицированных инвесторов. Для торгов доступна квартальная серия с исполнением в сентябре 2025 года.
Для сравнения, объем торгов фьючерсом на курс юаня к рублю в среду составил 110,1 миллиарда рублей, на природный газ Генри Хаб – 36,9 миллиарда рублей, однодневным фьючерсом с автопролонгацией на индекс Мосбиржи - 21,2 миллиарда рублей.
"Мы видим, что запуск фьючерсов на паи биткоин-ETF вызвал интерес у клиентов. Сейчас интерес можно объяснить в том числе единичностью и "прощупыванием" инструмента: инвесторы ищут новые форматы диверсификации и готовы пробовать биржевые активы с криптоэкспозицией. Поэтому пока выводы об устойчивом интересе делать рано. Мы внимательно следим за ситуацией и будем адаптировать продуктовую линейку под изменяющиеся запросы рынка", - сказал начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин.
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ЭкономикаМосбиржаРынокТоргиБиткоиноперации с криптовалютой
 
 
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