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Московская биржа начнет торги фьючерсами на апельсиновый сок - 05.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250605/mosbirzha-858216313.html
Московская биржа начнет торги фьючерсами на апельсиновый сок
Московская биржа начнет торги фьючерсами на апельсиновый сок - 05.06.2025, ПРАЙМ
Московская биржа начнет торги фьючерсами на апельсиновый сок
Московская биржа в следующий вторник, 10 июня, начинает торги расчетными фьючерсами на замороженный концентрированный апельсиновый сок, следует из сообщения... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T10:42+0300
2025-06-05T10:43+0300
экономика
москва
мосбиржа
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Московская биржа в следующий вторник, 10 июня, начинает торги расчетными фьючерсами на замороженный концентрированный апельсиновый сок, следует из сообщения торговой площадки. "Десятого июня 2025 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на апельсиновый сок. Новый инструмент будет отражать изменение цен на замороженный концентрированный апельсиновый сок. Апельсин входит в число наиболее распространенных в мире цитрусовых культур, а сок из него активно торгуется на товарных биржах", - говорится в сообщении. Отмечается, что цены на апельсиновый сок подвижны и зависят не только от баланса спроса и предложения, но и от погоды, сезонности урожая и регулярности поставок. Подчеркивается, что расчетные фьючерсы на апельсиновый сок не предполагают физической поставки базового актива, но при этом позволяют трейдерам использовать движения цен в своих торговых стратегиях. Кроме того, сообщается, что российские производители и промышленные потребители апельсинового сока смогут задействовать фьючерсные контракты для ценового хеджирования. Котировка фьючерсного контракта исчисляется в долларах за один фунт, лот контракта - 100 фунтов (стоимостью около 22 тысяч рублей), торговый код - ORANGE (короткий код - OJ). Сроки исполнения: шесть раз в год - в январе, марте, мае, июле, сентябре и ноябре. С даты старта торгов фьючерсами инвесторам станут доступны контракты с исполнением в июле и сентябре 2025 года, расчеты по контракту производятся в рублях, поясняет биржа. "На срочном рынке Московской биржи уже торгуются два вида фьючерсных контрактов на товары мирового агропромышленного комплекса - какао и кофе, а также фьючерсы на российские сельскохозяйственные товары - пшеницу и сахар", - добавляет торговая площадка.
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москва, мосбиржа
Экономика, МОСКВА, Мосбиржа
10:42 05.06.2025 (обновлено: 10:43 05.06.2025)
 
Московская биржа начнет торги фьючерсами на апельсиновый сок

Московская биржа 10 июня начинает торги фьючерсами на апельсиновый сок

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Московская биржа в следующий вторник, 10 июня, начинает торги расчетными фьючерсами на замороженный концентрированный апельсиновый сок, следует из сообщения торговой площадки.
"Десятого июня 2025 года на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на апельсиновый сок. Новый инструмент будет отражать изменение цен на замороженный концентрированный апельсиновый сок. Апельсин входит в число наиболее распространенных в мире цитрусовых культур, а сок из него активно торгуется на товарных биржах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цены на апельсиновый сок подвижны и зависят не только от баланса спроса и предложения, но и от погоды, сезонности урожая и регулярности поставок.
Подчеркивается, что расчетные фьючерсы на апельсиновый сок не предполагают физической поставки базового актива, но при этом позволяют трейдерам использовать движения цен в своих торговых стратегиях. Кроме того, сообщается, что российские производители и промышленные потребители апельсинового сока смогут задействовать фьючерсные контракты для ценового хеджирования.
Котировка фьючерсного контракта исчисляется в долларах за один фунт, лот контракта - 100 фунтов (стоимостью около 22 тысяч рублей), торговый код - ORANGE (короткий код - OJ). Сроки исполнения: шесть раз в год - в январе, марте, мае, июле, сентябре и ноябре. С даты старта торгов фьючерсами инвесторам станут доступны контракты с исполнением в июле и сентябре 2025 года, расчеты по контракту производятся в рублях, поясняет биржа.
"На срочном рынке Московской биржи уже торгуются два вида фьючерсных контрактов на товары мирового агропромышленного комплекса - какао и кофе, а также фьючерсы на российские сельскохозяйственные товары - пшеницу и сахар", - добавляет торговая площадка.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
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