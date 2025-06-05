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В Мосгортрансе прокомментировали оповещение о необходимости найти укрытие

В Мосгортрансе прокомментировали оповещение о необходимости найти укрытие - 05.06.2025, ПРАЙМ

В Мосгортрансе прокомментировали оповещение о необходимости найти укрытие

Ролик о нештатных ситуациях в выставочном электробусе на экспозиции в Москве носил тестовый характер, это была демонстрация существующей возможности оповещения, | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T19:36+0300

2025-06-05T19:36+0300

2025-06-05T19:36+0300

технологии

бизнес

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москва

мчс

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Ролик о нештатных ситуациях в выставочном электробусе на экспозиции в Москве носил тестовый характер, это была демонстрация существующей возможности оповещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. В четверг в центре перспективных разработок московского транспорта прошла стратегическая сессия по развитию и безопасности электротранспорта. СМИ сообщали, что в выставочном электробусе демонстрировался ролик об угрозе атаки БПЛА с предупреждением о необходимости найти укрытие. "В рамках мероприятия была организована выставка самой современной техники на электротяге и ее компонентов. Одним из экспонатов выставки стал электробус Камаз-6282, на медиаэкране которого была продемонстрирована возможность видеооповещения пассажиров в случае возникновения нештатной ситуации. Данная демонстрация была организована по просьбе МЧС с целью показать участникам мероприятия технические возможности оборудования в салоне электробуса и имела полностью тестовый характер", - рассказали в пресс-службе.

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технологии, бизнес, россия, москва, мчс