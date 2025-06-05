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В Мосгортрансе прокомментировали оповещение о необходимости найти укрытие - 05.06.2025, ПРАЙМ
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В Мосгортрансе прокомментировали оповещение о необходимости найти укрытие
В Мосгортрансе прокомментировали оповещение о необходимости найти укрытие - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Мосгортрансе прокомментировали оповещение о необходимости найти укрытие
Ролик о нештатных ситуациях в выставочном электробусе на экспозиции в Москве носил тестовый характер, это была демонстрация существующей возможности оповещения, | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T19:36+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Ролик о нештатных ситуациях в выставочном электробусе на экспозиции в Москве носил тестовый характер, это была демонстрация существующей возможности оповещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. В четверг в центре перспективных разработок московского транспорта прошла стратегическая сессия по развитию и безопасности электротранспорта. СМИ сообщали, что в выставочном электробусе демонстрировался ролик об угрозе атаки БПЛА с предупреждением о необходимости найти укрытие. "В рамках мероприятия была организована выставка самой современной техники на электротяге и ее компонентов. Одним из экспонатов выставки стал электробус Камаз-6282, на медиаэкране которого была продемонстрирована возможность видеооповещения пассажиров в случае возникновения нештатной ситуации. Данная демонстрация была организована по просьбе МЧС с целью показать участникам мероприятия технические возможности оборудования в салоне электробуса и имела полностью тестовый характер", - рассказали в пресс-службе.
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технологии, бизнес, россия, москва, мчс
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, МЧС
19:36 05.06.2025
 
В Мосгортрансе прокомментировали оповещение о необходимости найти укрытие

Мосгортранс: ролик о нештатных ситуациях в электробусе носил тестовый характер

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Ролик о нештатных ситуациях в выставочном электробусе на экспозиции в Москве носил тестовый характер, это была демонстрация существующей возможности оповещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
В четверг в центре перспективных разработок московского транспорта прошла стратегическая сессия по развитию и безопасности электротранспорта. СМИ сообщали, что в выставочном электробусе демонстрировался ролик об угрозе атаки БПЛА с предупреждением о необходимости найти укрытие.
"В рамках мероприятия была организована выставка самой современной техники на электротяге и ее компонентов. Одним из экспонатов выставки стал электробус Камаз-6282, на медиаэкране которого была продемонстрирована возможность видеооповещения пассажиров в случае возникновения нештатной ситуации. Данная демонстрация была организована по просьбе МЧС с целью показать участникам мероприятия технические возможности оборудования в салоне электробуса и имела полностью тестовый характер", - рассказали в пресс-службе.
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