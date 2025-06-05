Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве временно перекроют движение на нескольких улицах - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250605/moskva-858206387.html
В Москве временно перекроют движение на нескольких улицах
В Москве временно перекроют движение на нескольких улицах - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Москве временно перекроют движение на нескольких улицах
Движение для транспорта на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы будет временно перекрыто в связи с... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T00:35+0300
2025-06-05T00:35+0300
бизнес
общество
экономика
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858206387.jpg?1749072905
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Движение для транспорта на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы будет временно перекрыто в связи с проведением мероприятий 5 и 6 июня. Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, с 23.00 четверга до 11.00 пятницы ограничат движение на участке улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. Кроме того, в пятницу с 00.01 до 11.00 закроют проезд по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, а также в Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках. Парковка на этих участках будет запрещена с 00.01 четверга до окончания мероприятия. Помимо этого, с 00.01 до 12.00 пятницы ограничат движение транспорта на улице Минской от Мосфильмовской улицы до остановки "Парк Победы". Кроме того, будут закрыты съезды с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу в обоих направлениях и съезды к перехватывающей парковке № 9181. Также в период с 4.00 до 11.00 пятницы нельзя будет проехать на участке улицы Хачатуряна от дома 16 на Алтуфьевском шоссе до дома 12, корпуса 2 на улице Хачатуряна, а также по участку улицы Каргопольской от улицы Хачатуряна до дома 4 на улице Каргопольской. Кроме того, с 5.00 до 8.00 будет закрыт для проезда участок улицы Хачатуряна от дома 12, корпуса 2 до Отрадной улицы. Судя по данным карты столицы, по этим адресам расположены Московская соборная мечеть, Мемориальная мечеть на Поклонной горе, мечеть "Ярдям" и Историческая мечеть. Как ранее сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, богослужения на мусульманский праздник Курбан-байрам пройдут в четырех мечетях столицы и на двух дополнительных площадках, ожидается, что их посетят более 200 тысяч верующих.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , Экономика, МОСКВА
00:35 05.06.2025
 
В Москве временно перекроют движение на нескольких улицах

Движение на нескольких улицах в ЦАО Москвы будет временно перекрыто 5 и 6 июня

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Движение для транспорта на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах Москвы будет временно перекрыто в связи с проведением мероприятий 5 и 6 июня.
Как ранее сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, с 23.00 четверга до 11.00 пятницы ограничат движение на участке улицы Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. Кроме того, в пятницу с 00.01 до 11.00 закроют проезд по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, а также в Капельском, Выползове, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском переулках. Парковка на этих участках будет запрещена с 00.01 четверга до окончания мероприятия.
Помимо этого, с 00.01 до 12.00 пятницы ограничат движение транспорта на улице Минской от Мосфильмовской улицы до остановки "Парк Победы". Кроме того, будут закрыты съезды с проспекта Генерала Дорохова на Минскую улицу в обоих направлениях и съезды к перехватывающей парковке № 9181.
Также в период с 4.00 до 11.00 пятницы нельзя будет проехать на участке улицы Хачатуряна от дома 16 на Алтуфьевском шоссе до дома 12, корпуса 2 на улице Хачатуряна, а также по участку улицы Каргопольской от улицы Хачатуряна до дома 4 на улице Каргопольской. Кроме того, с 5.00 до 8.00 будет закрыт для проезда участок улицы Хачатуряна от дома 12, корпуса 2 до Отрадной улицы.
Судя по данным карты столицы, по этим адресам расположены Московская соборная мечеть, Мемориальная мечеть на Поклонной горе, мечеть "Ярдям" и Историческая мечеть.
Как ранее сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, богослужения на мусульманский праздник Курбан-байрам пройдут в четырех мечетях столицы и на двух дополнительных площадках, ожидается, что их посетят более 200 тысяч верующих.
 
ЭкономикаБизнесОбществоМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала