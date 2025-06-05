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Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче
Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче - 05.06.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче
Сегодня за грибами совсем не обязательно ходить в лес. Их можно культивировать на своем дачном участке. Однако выращивать можно не все грибы. За некоторые может | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T02:02+0300
2025-06-05T02:02+0300
общество
россия
дача
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Сегодня за грибами совсем не обязательно ходить в лес. Их можно культивировать на своем дачном участке. Однако выращивать можно не все грибы. За некоторые может наступить ответственность вплоть до уголовной, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.Речь идет о грибах, которые содержат психоактивные вещества псилоцибин и псилоцин. Например, это панзолус, коноцибе и другие. Если выращивать их на участке, может наступить административная либо уголовная ответственность (в зависимости от их количества)."Административная ответственность будет в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей или ареста до 15 суток (статья 10.5.1. КоАП РФ)", — указала эксперт.Выращивание от 20 плодовых тел будет считаться культивированием в крупном размере. Ответственность за это наступает по части 1 статьи 231 УК РФ. Может быть назначен штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет.Выращивание от 200 плодовых тел считается культивированием в особо крупном размере. Наказание будет строже — лишение свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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общество , россия, дача
Общество , РОССИЯ, дача
02:02 05.06.2025
 
Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче

Юрист Георгиева: за выращивание некоторых грибов на даче грозит штраф и даже тюрьма

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНа даче
На даче - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Сегодня за грибами совсем не обязательно ходить в лес. Их можно культивировать на своем дачном участке. Однако выращивать можно не все грибы. За некоторые может наступить ответственность вплоть до уголовной, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.
Речь идет о грибах, которые содержат психоактивные вещества псилоцибин и псилоцин. Например, это панзолус, коноцибе и другие. Если выращивать их на участке, может наступить административная либо уголовная ответственность (в зависимости от их количества).
"Административная ответственность будет в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей или ареста до 15 суток (статья 10.5.1. КоАП РФ)", — указала эксперт.
Выращивание от 20 плодовых тел будет считаться культивированием в крупном размере. Ответственность за это наступает по части 1 статьи 231 УК РФ. Может быть назначен штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет.
Выращивание от 200 плодовых тел считается культивированием в особо крупном размере. Наказание будет строже — лишение свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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