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Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче

Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче - 05.06.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, какие грибы нельзя выращивать на даче

Сегодня за грибами совсем не обязательно ходить в лес. Их можно культивировать на своем дачном участке. Однако выращивать можно не все грибы. За некоторые может | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T02:02+0300

2025-06-05T02:02+0300

2025-06-05T02:02+0300

общество

россия

дача

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Сегодня за грибами совсем не обязательно ходить в лес. Их можно культивировать на своем дачном участке. Однако выращивать можно не все грибы. За некоторые может наступить ответственность вплоть до уголовной, рассказала агентству "Прайм" юрист Алла Георгиева.Речь идет о грибах, которые содержат психоактивные вещества псилоцибин и псилоцин. Например, это панзолус, коноцибе и другие. Если выращивать их на участке, может наступить административная либо уголовная ответственность (в зависимости от их количества)."Административная ответственность будет в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей или ареста до 15 суток (статья 10.5.1. КоАП РФ)", — указала эксперт.Выращивание от 20 плодовых тел будет считаться культивированием в крупном размере. Ответственность за это наступает по части 1 статьи 231 УК РФ. Может быть назначен штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы до 2 лет.Выращивание от 200 плодовых тел считается культивированием в особо крупном размере. Наказание будет строже — лишение свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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общество , россия, дача