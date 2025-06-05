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Трамп заявил, что разочарован Маском - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что разочарован Маском
Трамп заявил, что разочарован Маском - 05.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что разочарован Маском
Президент США Дональд Трамп на фоне критики своей администрации миллиардером Илоном Маском заявил, что разочарован предпринимателем, добавив, что многое для... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T20:20+0300
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вашингтон
сша
германия
дональд трамп
фридрих мерц
илон маск
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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне критики своей администрации миллиардером Илоном Маском заявил, что разочарован предпринимателем, добавив, что многое для него сделал. "Я очень разочарован Илоном, я многим помог Илону", - сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Президент также добавил, что у него раньше были хорошие отношения с Маском, но он не знает, так ли это сейчас. Во вторник Маск подверг жесткой критике "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа о расходах и налогах, назвав его "мерзостью". На прошлой неделе Маск покинул пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE) при администрации Трампа, но при этом подчеркнул, что продолжит быть другом и советником президента.
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вашингтон, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, илон маск
ВАШИНГТОН, США, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Илон Маск
20:20 05.06.2025
 
Трамп заявил, что разочарован Маском

Трамп заявил, что разочарован Маском, для которого многое сделал

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп и Элон Маск в новой модели Tesla у Белого дома США
Президент США Дональд Трамп и Элон Маск в новой модели Tesla у Белого дома США - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне критики своей администрации миллиардером Илоном Маском заявил, что разочарован предпринимателем, добавив, что многое для него сделал.
"Я очень разочарован Илоном, я многим помог Илону", - сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Президент также добавил, что у него раньше были хорошие отношения с Маском, но он не знает, так ли это сейчас.
Во вторник Маск подверг жесткой критике "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа о расходах и налогах, назвав его "мерзостью".
На прошлой неделе Маск покинул пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE) при администрации Трампа, но при этом подчеркнул, что продолжит быть другом и советником президента.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Трамп теряет терпение из-за критики Маска, пишут СМИ
02:23
 
ВАШИНГТОНСШАГЕРМАНИЯДональд ТрампФридрих МерцИлон Маск
 
 
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