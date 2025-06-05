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Трамп заявил, что разочарован Маском

Трамп заявил, что разочарован Маском - 05.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что разочарован Маском

Президент США Дональд Трамп на фоне критики своей администрации миллиардером Илоном Маском заявил, что разочарован предпринимателем, добавив, что многое для... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T20:20+0300

2025-06-05T20:20+0300

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вашингтон

сша

германия

дональд трамп

фридрих мерц

илон маск

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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на фоне критики своей администрации миллиардером Илоном Маском заявил, что разочарован предпринимателем, добавив, что многое для него сделал. "Я очень разочарован Илоном, я многим помог Илону", - сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Президент также добавил, что у него раньше были хорошие отношения с Маском, но он не знает, так ли это сейчас. Во вторник Маск подверг жесткой критике "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа о расходах и налогах, назвав его "мерзостью". На прошлой неделе Маск покинул пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE) при администрации Трампа, но при этом подчеркнул, что продолжит быть другом и советником президента.

https://1prime.ru/20250605/tramp-858206868.html

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сша

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вашингтон, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, илон маск