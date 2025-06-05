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МВД предупредило о блокировке номеров, сдаваемых в аренду мошенникам - 05.06.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило о блокировке номеров, сдаваемых в аренду мошенникам
МВД предупредило о блокировке номеров, сдаваемых в аренду мошенникам - 05.06.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о блокировке номеров, сдаваемых в аренду мошенникам
Номера абонентов, которые сдают свои аккаунты в аренду мошенникам, будут блокироваться, предупредила представитель МВД РФ Ирина Волк. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:40+0300
2025-06-05T12:40+0300
мошенничество
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Номера абонентов, которые сдают свои аккаунты в аренду мошенникам, будут блокироваться, предупредила представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила в своем в Telegram-канале, что все чаще мошеннические колл-центры "за денежное вознаграждение арендуют аккаунты популярного сервиса мгновенного обмена сообщениями". "Для предотвращения и пресечения фактов дистанционного мошенничества МВД России совместно с заинтересованными ведомствами приступило к реализации мероприятий по приостановлению оказания услуг связи владельцам телефонных номеров, которые используются в противоправных целях", - заявила Волк. Также в ведомстве напомнили, что аренда аккаунтов может быть квалифицирована как соучастие в преступлении и повлечь уголовную ответственность. "На сегодняшний день профильные специалисты УБК МВД России направили в адрес операторов связи постановления о приостановлении услуг связи в отношении более чем 4,5 тысячи абонентских номеров", - отметила Волк. В Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщается, что количество преступлений, совершенных с использованием мессенджеров, за четыре месяца текущего года возросло на 46%.
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технологии, бизнес, общество , мвд
Мошенничество, Технологии, Бизнес, Общество , МВД
12:40 05.06.2025
 
МВД предупредило о блокировке номеров, сдаваемых в аренду мошенникам

МВД предупредило о блокировке номеров абонентов, передавших аккаунты мошенникам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Номера абонентов, которые сдают свои аккаунты в аренду мошенникам, будут блокироваться, предупредила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила в своем в Telegram-канале, что все чаще мошеннические колл-центры "за денежное вознаграждение арендуют аккаунты популярного сервиса мгновенного обмена сообщениями".
"Для предотвращения и пресечения фактов дистанционного мошенничества МВД России совместно с заинтересованными ведомствами приступило к реализации мероприятий по приостановлению оказания услуг связи владельцам телефонных номеров, которые используются в противоправных целях", - заявила Волк.
Также в ведомстве напомнили, что аренда аккаунтов может быть квалифицирована как соучастие в преступлении и повлечь уголовную ответственность.
"На сегодняшний день профильные специалисты УБК МВД России направили в адрес операторов связи постановления о приостановлении услуг связи в отношении более чем 4,5 тысячи абонентских номеров", - отметила Волк.
В Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщается, что количество преступлений, совершенных с использованием мессенджеров, за четыре месяца текущего года возросло на 46%.
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