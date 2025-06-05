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Глава Пентагона призвал страны НАТО нарастить расходы на оборону
Глава Пентагона призвал страны НАТО нарастить расходы на оборону - 05.06.2025, ПРАЙМ
Глава Пентагона призвал страны НАТО нарастить расходы на оборону
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что все страны НАТО должны понять необходимость выделения 5% от ВВП на цели обороны, необходимо нарастить траты. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T09:51+0300
2025-06-05T09:51+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что все страны НАТО должны понять необходимость выделения 5% от ВВП на цели обороны, необходимо нарастить траты. "Причина того, что я здесь, заключается в том, чтобы убедиться, что каждая страна НАТО понимает... что каждая страна должна выделять на том уровне пяти процентов", - сказал Хегсет в заявлении журналистам перед встречей министров обороны государств-членов НАТО. Он добавил, что США делают многое в целях расходов на оборону в рамках НАТО, но "это не могут быть только Соединенные Штаты". При этом Хегсет добавил, что Америка также готова наращивать траты, в том числе на фоне в том числе якобы возможных угроз в Индо-Тихоокеанском регионе. Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. Политики стран НАТО и ЕС признавали, что для наращивания военных расходов придется значительно сокращать социальные выплаты, финансирование здравоохранения.
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сша, пит хегсет, нато, ес
Экономика, США, Пит Хегсет, НАТО, ЕС
Глава Пентагона призвал страны НАТО нарастить расходы на оборону
Хегсет: страны НАТО должны понять необходимость выделения 5% от ВВП на оборону
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что все страны НАТО должны понять необходимость выделения 5% от ВВП на цели обороны, необходимо нарастить траты.
"Причина того, что я здесь, заключается в том, чтобы убедиться, что каждая страна НАТО понимает... что каждая страна должна выделять на том уровне пяти процентов", - сказал Хегсет в заявлении журналистам перед встречей министров обороны государств-членов НАТО.
Он добавил, что США делают многое в целях расходов на оборону в рамках НАТО, но "это не могут быть только Соединенные Штаты". При этом Хегсет добавил, что Америка также готова наращивать траты, в том числе на фоне в том числе якобы возможных угроз в Индо-Тихоокеанском регионе.
Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты.
Политики стран НАТО и ЕС признавали, что для наращивания военных расходов придется значительно сокращать социальные выплаты, финансирование здравоохранения.
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