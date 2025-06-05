https://1prime.ru/20250605/nato-858214058.html

Глава Пентагона призвал страны НАТО нарастить расходы на оборону

Глава Пентагона призвал страны НАТО нарастить расходы на оборону - 05.06.2025, ПРАЙМ

Глава Пентагона призвал страны НАТО нарастить расходы на оборону

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что все страны НАТО должны понять необходимость выделения 5% от ВВП на цели обороны, необходимо нарастить траты. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T09:51+0300

2025-06-05T09:51+0300

2025-06-05T09:51+0300

экономика

сша

пит хегсет

нато

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что все страны НАТО должны понять необходимость выделения 5% от ВВП на цели обороны, необходимо нарастить траты. "Причина того, что я здесь, заключается в том, чтобы убедиться, что каждая страна НАТО понимает... что каждая страна должна выделять на том уровне пяти процентов", - сказал Хегсет в заявлении журналистам перед встречей министров обороны государств-членов НАТО. Он добавил, что США делают многое в целях расходов на оборону в рамках НАТО, но "это не могут быть только Соединенные Штаты". При этом Хегсет добавил, что Америка также готова наращивать траты, в том числе на фоне в том числе якобы возможных угроз в Индо-Тихоокеанском регионе. Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. Политики стран НАТО и ЕС признавали, что для наращивания военных расходов придется значительно сокращать социальные выплаты, финансирование здравоохранения.

https://1prime.ru/20250604/nato-858195567.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, пит хегсет, нато, ес