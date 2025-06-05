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НАТО ожидает от Нидерландов увеличения расходов на оборону до 3,5% ВВП

НАТО ожидает от Нидерландов увеличения расходов на оборону до 3,5% ВВП - 05.06.2025, ПРАЙМ

НАТО ожидает от Нидерландов увеличения расходов на оборону до 3,5% ВВП

НАТО ожидает от Нидерландов увеличения расходов на оборону до 3,5% ВВП, но у Гааги решения по этому вопросу пока нет, сообщил в четверг министр обороны страны... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T10:39+0300

2025-06-05T10:39+0300

2025-06-05T10:39+0300

экономика

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ГААГА, 5 июн - ПРАЙМ. НАТО ожидает от Нидерландов увеличения расходов на оборону до 3,5% ВВП, но у Гааги решения по этому вопросу пока нет, сообщил в четверг министр обороны страны Рубен Брекелманс. "Мы подсчитали, что означают эти дополнительные целевые показатели в финансовом отношении для Нидерландов - в среднесрочной перспективе мы должны потратить как минимум 3,5% на оборону, что в Нидерландах означает дополнительные 16-19 миллиардов евро к нашему текущему бюджету. Это то, чего ожидает от нас НАТО", - заявил Брекелманс журналистам перед встречей министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе. Однако, по его словам, в Нидерландах еще должны обсудить, какое решение принять в отношении этого нового обязательства по инвестициям в оборону. Трансляция велась на сайте оборонного альянса. Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что все страны НАТО должны понять необходимость выделения 5% от ВВП на цели обороны, необходимо нарастить траты. Агентство Рейтер 2 мая передавало, что генсек НАТО Марк Рютте предложил странам-участницам НАТО увеличить расходы до 3,5% от ВВП и направить еще 1,5% от ВВП на дополнительные оборонные нужды. Это удовлетворило бы требование президента США Дональда Трампа, который просит союзников тратить 5% от ВВП на оборону, хотя в настоящее время столько не тратят даже сами Соединенные Штаты. Политики стран НАТО и ЕС признавали, что для наращивания военных расходов придется значительно сокращать социальные выплаты, финансирование здравоохранения.

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