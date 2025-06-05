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Норвегия планирует приобрести 80 боевых машин пехоты CV90 - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Норвегия планирует приобрести 80 боевых машин пехоты CV90
Норвегия планирует приобрести 80 боевых машин пехоты CV90 - 05.06.2025, ПРАЙМ
Норвегия планирует приобрести 80 боевых машин пехоты CV90
Власти Норвегии в рамках совместного заказа с еще пятью странами ЕС планируют приобрести примерно 80 шведских боевых машин пехоты CV90, сообщает министерство... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T10:52+0300
2025-06-05T10:52+0300
вооружения
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норвегия
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Власти Норвегии в рамках совместного заказа с еще пятью странами ЕС планируют приобрести примерно 80 шведских боевых машин пехоты CV90, сообщает министерство обороны страны. В апреле агентство Рейтер сообщало, что Швеция, Литва, Норвегия и Финляндия рассматривают возможность "скоординированного" приобретения шведских боевых машин пехоты CV90. По данным агентства, боевые машины пехоты CV90, известные также как Strf 90, производятся шведским филиалом британской оборонной компании BAE Systems. "Согласно плану, Норвегия приобретет примерно 80 новых машин CV90 для вооруженных сил через совместный заказ", - говорится в сообщении на сайте правительства Норвегии. Согласно публикации, сейчас на вооружении норвежской армии находятся 164 БМП CV90. Вместе с Норвегией в этой инициативе также участвуют Эстония, Финляндия, Литва, Нидерланды и Швеция. В четверг министры обороны этих стран подпишут декларацию о намерениях в связи с будущим совместным заказом, отмечается в пресс-релизе.
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бизнес, норвегия, швеция, литва, ес, bae systems
Вооружения, Бизнес, НОРВЕГИЯ, ШВЕЦИЯ, ЛИТВА, ЕС, BAE Systems
10:52 05.06.2025
 
Норвегия планирует приобрести 80 боевых машин пехоты CV90

Норвегия планирует приобрести 80 шведских боевых машин пехоты CV90

© fotolia.com / Marcel SchauerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© fotolia.com / Marcel Schauer
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Власти Норвегии в рамках совместного заказа с еще пятью странами ЕС планируют приобрести примерно 80 шведских боевых машин пехоты CV90, сообщает министерство обороны страны.
В апреле агентство Рейтер сообщало, что Швеция, Литва, Норвегия и Финляндия рассматривают возможность "скоординированного" приобретения шведских боевых машин пехоты CV90. По данным агентства, боевые машины пехоты CV90, известные также как Strf 90, производятся шведским филиалом британской оборонной компании BAE Systems.
"Согласно плану, Норвегия приобретет примерно 80 новых машин CV90 для вооруженных сил через совместный заказ", - говорится в сообщении на сайте правительства Норвегии.
Согласно публикации, сейчас на вооружении норвежской армии находятся 164 БМП CV90.
Вместе с Норвегией в этой инициативе также участвуют Эстония, Финляндия, Литва, Нидерланды и Швеция. В четверг министры обороны этих стран подпишут декларацию о намерениях в связи с будущим совместным заказом, отмечается в пресс-релизе.
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ВооруженияБизнесНОРВЕГИЯШВЕЦИЯЛИТВАЕСBAE Systems
 
 
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