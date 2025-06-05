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Новак поручил создать группу по развитию розничных рынков электроэнергии

Новак поручил создать группу по развитию розничных рынков электроэнергии - 05.06.2025, ПРАЙМ

Новак поручил создать группу по развитию розничных рынков электроэнергии

Вице-премьер России Александр Новак на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики поручил создать рабочую группу по развитию... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T14:01+0300

2025-06-05T14:01+0300

2025-06-05T14:01+0300

энергетика

россия

александр новак

газпром

электроэнергия

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики поручил создать рабочую группу по развитию конкурентных розничных рынков электрической энергии, сообщили в правительстве. "Александр Новак поручил создать рабочую группу по развитию конкурентных розничных рынков электрической энергии при правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики и расширить ее состав в соответствии с запросами представителей ряда органов власти, энергетических компаний, отраслевых объединений и парламентариев", - сказано в сообщении. В проекте протокола заседания правкомиссии, который есть в распоряжении РИА Новости, указывается, что в состав этой рабочей группы могут войти замминистра энергетики Петр Конюшенко, замруководителя ФАС Геннадий Магазинов, директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов, представители таких организаций, как "Совет рынка", "Сообщество производителей энергии", "Сообщество потребителей энергии", "СО ЕЭС", а также компаний "Россети", "Газпром энергохолдинг", "Интер РАО" и других.

https://1prime.ru/20250603/energosistema-858150579.html

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россия, александр новак, газпром, электроэнергия