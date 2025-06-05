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Новак поручил создать группу по развитию розничных рынков электроэнергии - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Новак поручил создать группу по развитию розничных рынков электроэнергии
Новак поручил создать группу по развитию розничных рынков электроэнергии - 05.06.2025, ПРАЙМ
Новак поручил создать группу по развитию розничных рынков электроэнергии
Вице-премьер России Александр Новак на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики поручил создать рабочую группу по развитию... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T14:01+0300
2025-06-05T14:01+0300
энергетика
россия
александр новак
газпром
электроэнергия
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики поручил создать рабочую группу по развитию конкурентных розничных рынков электрической энергии, сообщили в правительстве. "Александр Новак поручил создать рабочую группу по развитию конкурентных розничных рынков электрической энергии при правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики и расширить ее состав в соответствии с запросами представителей ряда органов власти, энергетических компаний, отраслевых объединений и парламентариев", - сказано в сообщении. В проекте протокола заседания правкомиссии, который есть в распоряжении РИА Новости, указывается, что в состав этой рабочей группы могут войти замминистра энергетики Петр Конюшенко, замруководителя ФАС Геннадий Магазинов, директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов, представители таких организаций, как "Совет рынка", "Сообщество производителей энергии", "Сообщество потребителей энергии", "СО ЕЭС", а также компаний "Россети", "Газпром энергохолдинг", "Интер РАО" и других.
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россия, александр новак, газпром, электроэнергия
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, Газпром, электроэнергия
14:01 05.06.2025
 
Новак поручил создать группу по развитию розничных рынков электроэнергии

Новак поручил создать рабочую группу по развитию конкурентных розничных рынков энергии

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак на заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики поручил создать рабочую группу по развитию конкурентных розничных рынков электрической энергии, сообщили в правительстве.
"Александр Новак поручил создать рабочую группу по развитию конкурентных розничных рынков электрической энергии при правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики и расширить ее состав в соответствии с запросами представителей ряда органов власти, энергетических компаний, отраслевых объединений и парламентариев", - сказано в сообщении.
В проекте протокола заседания правкомиссии, который есть в распоряжении РИА Новости, указывается, что в состав этой рабочей группы могут войти замминистра энергетики Петр Конюшенко, замруководителя ФАС Геннадий Магазинов, директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Андрей Максимов, представители таких организаций, как "Совет рынка", "Сообщество производителей энергии", "Сообщество потребителей энергии", "СО ЕЭС", а также компаний "Россети", "Газпром энергохолдинг", "Интер РАО" и других.
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ЭнергетикаРОССИЯАлександр НовакГазпромэлектроэнергия
 
 
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