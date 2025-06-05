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Объем средств населения в банках прибавит 15-20% по итогам 2025 года - 05.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250605/obem-858205973.html
Объем средств населения в банках прибавит 15-20% по итогам 2025 года
Объем средств населения в банках прибавит 15-20% по итогам 2025 года - 05.06.2025, ПРАЙМ
Объем средств населения в банках прибавит 15-20% по итогам 2025 года
Объем средств населения в российских банках по итогам 2025 года прибавит порядка 15-20% (без учета эскроу и валютной переоценки), сообщается в аналитическом... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T00:19+0300
2025-06-05T00:19+0300
финансы
экономика
банки
москва
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Объем средств населения в российских банках по итогам 2025 года прибавит порядка 15-20% (без учета эскроу и валютной переоценки), сообщается в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР. "По итогам 2025 года объем средств физлиц в российских банках прибавит порядка 15-20% (без учета эскроу и валютной переоценки). Основной прирост традиционно придется на декабрь, однако и годовые, и декабрьские темпы будут слабее прошлогодних (ряд компаний перенесли выплату премий с 2025 на 2024 год в преддверии повышения налоговых отчислений с 1 января 2025 года)", - говорится в сообщении. Аналитики указывают, что на 1 апреля 2025 года доля средств физлиц в банках составляла 46% по сравнению с 43% годом ранее. В абсолютном выражении средства физических лиц в банках в период с 1 апреля 2024 по 1 апреля 2025 годов увеличились на 23% - до 57,9 триллиона рублей, что было обеспечено возросшим интересом вкладчиков к краткосрочным и среднесрочным депозитам. Однако в 2024 календарном году темпы роста были еще выше: показатель прибавил 28%, отмечает НКР. Более трети прироста вкладов (9 триллионов рублей) в период с 1 апреля 2024 по 1 апреля 2025 годов обеспечил приток средств на депозиты сроком от 31 дня до 1 года. Отмечается, что объем средств на них к началу апреля текущего года достиг пикового значения за девять лет. Также важным фактором роста средств населения в банках последние пару лет был приток средств состоятельных вкладчиков: наибольший рост за 24 месяца показали вклады от 3 миллионов до 10 миллионов рублей. Доля таких депозитов увеличилась на 4,3 процентного пункта - до 17%, вследствие чего на 37% повысился и средний размер вклада. На 1 апреля 2025 года он составлял 413 тысяч рублей. Однако, по мнению НКР, потенциал такого роста исчерпан. В дальнейшем, по мере снижения ставок, часть средств будет перетекать с крупных вкладов обратно в недвижимость и в инструменты фондового рынка. Аналитики также сообщают, что в целом рост вкладов населения в первом квартале текущего года резко замедлился - до 0,6% с 5% за тот же период годом ранее. Без учета валютной переоценки подъем был более заметным (1,8%), хотя все еще вдвое ниже прошлогоднего (3,8%). По мнению экспертов, уже можно говорить о стабилизации рынка и возврате к более умеренным темпам роста. Подобная тенденция позволяет прогнозировать снижение темпов роста в среднесрочной перспективе.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
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финансы, банки, москва
Финансы, Экономика, Банки, МОСКВА
00:19 05.06.2025
 
Объем средств населения в банках прибавит 15-20% по итогам 2025 года

НКР: объем средств населения в банках по итогам 2025 года прибавит 15-20%

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Объем средств населения в российских банках по итогам 2025 года прибавит порядка 15-20% (без учета эскроу и валютной переоценки), сообщается в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР.
"По итогам 2025 года объем средств физлиц в российских банках прибавит порядка 15-20% (без учета эскроу и валютной переоценки). Основной прирост традиционно придется на декабрь, однако и годовые, и декабрьские темпы будут слабее прошлогодних (ряд компаний перенесли выплату премий с 2025 на 2024 год в преддверии повышения налоговых отчислений с 1 января 2025 года)", - говорится в сообщении.
Аналитики указывают, что на 1 апреля 2025 года доля средств физлиц в банках составляла 46% по сравнению с 43% годом ранее. В абсолютном выражении средства физических лиц в банках в период с 1 апреля 2024 по 1 апреля 2025 годов увеличились на 23% - до 57,9 триллиона рублей, что было обеспечено возросшим интересом вкладчиков к краткосрочным и среднесрочным депозитам. Однако в 2024 календарном году темпы роста были еще выше: показатель прибавил 28%, отмечает НКР.
Более трети прироста вкладов (9 триллионов рублей) в период с 1 апреля 2024 по 1 апреля 2025 годов обеспечил приток средств на депозиты сроком от 31 дня до 1 года. Отмечается, что объем средств на них к началу апреля текущего года достиг пикового значения за девять лет.
Также важным фактором роста средств населения в банках последние пару лет был приток средств состоятельных вкладчиков: наибольший рост за 24 месяца показали вклады от 3 миллионов до 10 миллионов рублей. Доля таких депозитов увеличилась на 4,3 процентного пункта - до 17%, вследствие чего на 37% повысился и средний размер вклада. На 1 апреля 2025 года он составлял 413 тысяч рублей.
Однако, по мнению НКР, потенциал такого роста исчерпан. В дальнейшем, по мере снижения ставок, часть средств будет перетекать с крупных вкладов обратно в недвижимость и в инструменты фондового рынка.
Аналитики также сообщают, что в целом рост вкладов населения в первом квартале текущего года резко замедлился - до 0,6% с 5% за тот же период годом ранее. Без учета валютной переоценки подъем был более заметным (1,8%), хотя все еще вдвое ниже прошлогоднего (3,8%). По мнению экспертов, уже можно говорить о стабилизации рынка и возврате к более умеренным темпам роста. Подобная тенденция позволяет прогнозировать снижение темпов роста в среднесрочной перспективе.
 
ЭкономикаФинансыБанкиМОСКВА
 
 
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