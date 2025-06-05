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Названы самые выгодные направления для летнего отдыха в России

Названы самые выгодные направления для летнего отдыха в России - 05.06.2025, ПРАЙМ

Названы самые выгодные направления для летнего отдыха в России

Топ-10 самых выгодных направлений для летнего отдыха в России в этом году возглавляет Вологодская область, там ночь в отеле обойдется в среднем в 5,2 тысячи... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T08:24+0300

2025-06-05T08:24+0300

2025-06-05T08:24+0300

туризм

бизнес

"яндекс.путешествия"

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Топ-10 самых выгодных направлений для летнего отдыха в России в этом году возглавляет Вологодская область, там ночь в отеле обойдется в среднем в 5,2 тысячи рублей, в рейтинге также - Архангельская область с доступом к Соловецким островам и Бурятия с отдыхом на Байкале, рассказали РИА Новости в сервисе "Яндекс Путешествия". "Топ-10 самых выгодных направлений для летнего отдыха: Вологодская область - средняя стоимость ночи в местном отеле или апартаментах обойдется в 5 195 рублей, Саратовская - 6 010 рублей, Архангельская - 6 220 рублей, Пермский край - 6 250 рублей, Красноярский - 6 340 рублей, Смоленская область - 6 460 рублей, Волгоградская - 6 475 рублей, Бурятия и Новосибирская область - 6 500 рублей и Свердловская область - 6 600 рублей", - сообщили в сервисе. Там отметили, что тройка лидеров предлагает насыщенную культурно-историческую программу, самобытную атмосферу и разнообразие природных ландшафтов. "Вологодчина привлекает архитектурой русского Севера, ремеслами и экологическими маршрутами, Саратовская область - сочетанием волжского колорита, купеческого наследия и гастротуризма, а Архангельская - доступом к Соловецким островам, северной экзотикой и этнографическими объектами", - сообщили в компании. В "Яндекс Путешествиях" уверены, что на фоне роста интереса к внутреннему туризму такие территории имеют все шансы стать привлекательной альтернативой традиционным курортам. В сервисе также выяснили, что все большую популярность набирают и малые города, так как в России растет запрос на тихие, аутентичные и осмысленные поездки. Аналитики фиксируют взлет популярности Коктебеля (+206%), Сортавалы (+171%), Дербента (+223%) и Ялты (+76%). "Чем меньше и самобытнее город, тем заметнее рост внимания к нему. Эти населенные пункты выигрывают не за счет обустроенных пляжей (хотя они есть), а с помощью триады "история-природа-культура". Коктебель - поэтический миф плюс дикие бухты. Сортавала - деревянная архитектура и Ладожские шхеры. Дербент - 5 000 лет истории и каспийский бриз", - заключили в сервисе.

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туризм, бизнес, "яндекс.путешествия"