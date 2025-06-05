Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США могут отказаться от поддержки Украины из-за атак на аэродромы - 05.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250605/otkaz-858244079.html
СМИ: США могут отказаться от поддержки Украины из-за атак на аэродромы
СМИ: США могут отказаться от поддержки Украины из-за атак на аэродромы - 05.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: США могут отказаться от поддержки Украины из-за атак на аэродромы
Террористическая атака Украины на российские аэродромы вызвала в Белом доме обсуждения о необходимости для США отказаться от поддержки Киева, сообщает в четверг | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T23:15+0300
2025-06-05T23:15+0300
политика
россия
киев
москва
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/81913/09/819130924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f6d0934a9b2ef165c9b914c2d7cefe8.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Террористическая атака Украины на российские аэродромы вызвала в Белом доме обсуждения о необходимости для США отказаться от поддержки Киева, сообщает в четверг журнал Atlantic со ссылкой на информированные источники. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет. По утверждению одного из внешних советников Белого дома, президент США Дональд Трамп считает, что Киеву следовало бы сосредоточиться на переговорах в Стамбуле. Источник также сказал, что атака вновь разожгла давнее недовольство Трампа в отношении Владимира Зеленского. По словам источника в американской администрации, на этой неделе Трамп заявил своим помощникам, что больше не верит в возможность скорого саммита с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным, хотя раньше рассчитывал, что такая встреча сможет положить конец конфликту. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что вопрос возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях. Российский лидер отметил, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне.
https://1prime.ru/20250605/understand-858241830.html
киев
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/81913/09/819130924_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_cc7a7be7ba38fc79df618164f3df0ec0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, киев, москва, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Киев, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
23:15 05.06.2025
 
СМИ: США могут отказаться от поддержки Украины из-за атак на аэродромы

Atlantic: атака Украины на российские аэродромы вызвала дискуссии в Белом доме

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкПамятник президенту Эндрю Джексону перед Белым домом в Вашингтоне
Памятник президенту Эндрю Джексону перед Белым домом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Террористическая атака Украины на российские аэродромы вызвала в Белом доме обсуждения о необходимости для США отказаться от поддержки Киева, сообщает в четверг журнал Atlantic со ссылкой на информированные источники.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет.
По утверждению одного из внешних советников Белого дома, президент США Дональд Трамп считает, что Киеву следовало бы сосредоточиться на переговорах в Стамбуле. Источник также сказал, что атака вновь разожгла давнее недовольство Трампа в отношении Владимира Зеленского.
По словам источника в американской администрации, на этой неделе Трамп заявил своим помощникам, что больше не верит в возможность скорого саммита с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным, хотя раньше рассчитывал, что такая встреча сможет положить конец конфликту.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что вопрос возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях. Российский лидер отметил, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Трамп заявил, что понимает реакцию Путина на удары ВСУ по аэродромам
Вчера, 20:09
 
ПолитикаРОССИЯКиевМОСКВАУКРАИНАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала