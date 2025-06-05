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СМИ: США могут отказаться от поддержки Украины из-за атак на аэродромы

СМИ: США могут отказаться от поддержки Украины из-за атак на аэродромы - 05.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: США могут отказаться от поддержки Украины из-за атак на аэродромы

Террористическая атака Украины на российские аэродромы вызвала в Белом доме обсуждения о необходимости для США отказаться от поддержки Киева, сообщает в четверг | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T23:15+0300

2025-06-05T23:15+0300

2025-06-05T23:15+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Террористическая атака Украины на российские аэродромы вызвала в Белом доме обсуждения о необходимости для США отказаться от поддержки Киева, сообщает в четверг журнал Atlantic со ссылкой на информированные источники. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, были ликвидированы, жертв среди персонала нет. По утверждению одного из внешних советников Белого дома, президент США Дональд Трамп считает, что Киеву следовало бы сосредоточиться на переговорах в Стамбуле. Источник также сказал, что атака вновь разожгла давнее недовольство Трампа в отношении Владимира Зеленского. По словам источника в американской администрации, на этой неделе Трамп заявил своим помощникам, что больше не верит в возможность скорого саммита с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным, хотя раньше рассчитывал, что такая встреча сможет положить конец конфликту. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что вопрос возможной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского никогда не стоял в практической плоскости. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях. Российский лидер отметил, что решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне.

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россия, киев, москва, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский