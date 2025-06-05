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"СПБ Биржа" подала заявку на снятие санкций США - 05.06.2025, ПРАЙМ
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"СПБ Биржа" подала заявку на снятие санкций США
"СПБ Биржа" подала заявку на снятие санкций США - 05.06.2025, ПРАЙМ
"СПБ Биржа" подала заявку на снятие санкций США
"СПБ Биржа" подала в апреле заявку в управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США на снятие санкций как с самой биржи, так и | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T20:27+0300
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финансы
банки
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ofac
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" подала в апреле заявку в управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США на снятие санкций как с самой биржи, так и с ее расчетного депозитария - "СПБ Банка", сообщил РИА Новости представитель торговой площадки. "СПБ Банк" и "СПБ Биржа" 7 апреля 2025 года подали совместное заявление в OFAC на исключение из санкционного списка. На следующий день, 8 апреля, заявлению был присвоен case ID. Заявление находится на рассмотрении", - сказал он. Минфин США 2 ноября 2023 года включил "СПБ Биржу" в санкционный список. Биржа с этого же дня приостановила заключение сделок с иностранными бумагами. "СПБ Банк" был включен в санкционные списки 23 февраля 2024 года. "СПБ Банк" в мае 2024 года сообщал, что вместе с юристами юрфирмы Delcredere подал в OFAC обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов. О решениях OFAC на данный момент неизвестно.
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финансы, банки, москва, ofac, минфин сша
Финансы, Банки, МОСКВА, OFAC, Минфин США
20:27 05.06.2025
 
"СПБ Биржа" подала заявку на снятие санкций США

"СПБ Биржа" подала заявку в OFAC на снятие санкций

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" подала в апреле заявку в управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США на снятие санкций как с самой биржи, так и с ее расчетного депозитария - "СПБ Банка", сообщил РИА Новости представитель торговой площадки.
"СПБ Банк" и "СПБ Биржа" 7 апреля 2025 года подали совместное заявление в OFAC на исключение из санкционного списка. На следующий день, 8 апреля, заявлению был присвоен case ID. Заявление находится на рассмотрении", - сказал он.
Минфин США 2 ноября 2023 года включил "СПБ Биржу" в санкционный список. Биржа с этого же дня приостановила заключение сделок с иностранными бумагами. "СПБ Банк" был включен в санкционные списки 23 февраля 2024 года.
"СПБ Банк" в мае 2024 года сообщал, что вместе с юристами юрфирмы Delcredere подал в OFAC обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов. О решениях OFAC на данный момент неизвестно.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Чистая прибыль "СПБ биржи" по МСФО выросла на 57,06%
28 апреля, 09:47
 
ФинансыБанкиМОСКВАOFACМинфин США
 
 
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