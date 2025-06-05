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В Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на атаки Киева

В Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на атаки Киева - 05.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на атаки Киева

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам. Об этом заявил... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T12:47+0300

2025-06-05T12:47+0300

2025-06-05T12:47+0300

политика

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киев

дмитрий песков

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дональд трамп

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Да, действительно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли Путин в разговоре с Трампом сказал об ответе РФ за атаки по ее аэродромам. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

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россия, общество , киев, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп