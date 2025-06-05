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В Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на атаки Киева - 05.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на атаки Киева
В Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на атаки Киева - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на атаки Киева
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам. Об этом заявил... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:47+0300
2025-06-05T12:47+0300
политика
россия
общество
киев
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Да, действительно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли Путин в разговоре с Трампом сказал об ответе РФ за атаки по ее аэродромам. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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россия, общество , киев, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Общество , Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
12:47 05.06.2025
 
В Кремле подтвердили слова Путина Трампу об ответе на атаки Киева

Песков подтвердил, что Путин пообещал ответить на атаки Киева по ее аэродромам

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, действительно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли Путин в разговоре с Трампом сказал об ответе РФ за атаки по ее аэродромам.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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ПолитикаРОССИЯОбществоКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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