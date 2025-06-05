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Названо, кому удвоят пенсию в июле - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Названо, кому удвоят пенсию в июле
Названо, кому удвоят пенсию в июле - 05.06.2025, ПРАЙМ
Названо, кому удвоят пенсию в июле
Россияне, которым исполнилось 80 лет в июне, с 1 июля начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T03:03+0300
2025-06-05T03:03+0300
общество
россия
социальный фонд
пенсия
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Россияне, которым исполнилось 80 лет в июне, с 1 июля начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.В 2025 году размер фиксированной выплаты составляет 8907,70 рубля. У пенсионеров, которые в июне отпраздновали 80-летний юбилей, с 1 июля она увеличивается в два раза — до 17 815, 4 рубля."Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей", — отметил Балынин.Таким образом, размер фиксированной выплаты вместе с надбавкой за уход составит 19129,40 рублей."Чтобы фиксированная выплата к страховой пенсии была удвоена, и, чтобы в нее была включена надбавка за уход, никуда обращаться не нужно ни лично, ни электронным способом. Все данные есть у Социального фонда России и повышение будет осуществлено автоматически", — указал эксперт.Эксперт подчеркнул, что речь идет не о разовой выплате. Повышенную фиксированную выплату к пенсии вместе с надбавкой за уход пенсионер будет получать каждый месяц.
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общество , россия, социальный фонд, пенсия
Общество , РОССИЯ, Социальный фонд, пенсия
03:03 05.06.2025
 
Названо, кому удвоят пенсию в июле

Доцент Балынин: отпраздновавшим 80-летний юбилей повысят пенсию в июле

Пенсионное удостоверение и паспорт
Пенсионное удостоверение и паспорт
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Россияне, которым исполнилось 80 лет в июне, с 1 июля начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
В 2025 году размер фиксированной выплаты составляет 8907,70 рубля. У пенсионеров, которые в июне отпраздновали 80-летний юбилей, с 1 июля она увеличивается в два раза — до 17 815, 4 рубля.
"Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей", — отметил Балынин.
Таким образом, размер фиксированной выплаты вместе с надбавкой за уход составит 19129,40 рублей.
"Чтобы фиксированная выплата к страховой пенсии была удвоена, и, чтобы в нее была включена надбавка за уход, никуда обращаться не нужно ни лично, ни электронным способом. Все данные есть у Социального фонда России и повышение будет осуществлено автоматически", — указал эксперт.
Эксперт подчеркнул, что речь идет не о разовой выплате. Повышенную фиксированную выплату к пенсии вместе с надбавкой за уход пенсионер будет получать каждый месяц.
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ОбществоРОССИЯСоциальный фондпенсия
 
 
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