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Названо, кому удвоят пенсию в июле

Названо, кому удвоят пенсию в июле - 05.06.2025, ПРАЙМ

Названо, кому удвоят пенсию в июле

Россияне, которым исполнилось 80 лет в июне, с 1 июля начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T03:03+0300

2025-06-05T03:03+0300

2025-06-05T03:03+0300

общество

россия

социальный фонд

пенсия

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Россияне, которым исполнилось 80 лет в июне, с 1 июля начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.В 2025 году размер фиксированной выплаты составляет 8907,70 рубля. У пенсионеров, которые в июне отпраздновали 80-летний юбилей, с 1 июля она увеличивается в два раза — до 17 815, 4 рубля."Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей", — отметил Балынин.Таким образом, размер фиксированной выплаты вместе с надбавкой за уход составит 19129,40 рублей."Чтобы фиксированная выплата к страховой пенсии была удвоена, и, чтобы в нее была включена надбавка за уход, никуда обращаться не нужно ни лично, ни электронным способом. Все данные есть у Социального фонда России и повышение будет осуществлено автоматически", — указал эксперт.Эксперт подчеркнул, что речь идет не о разовой выплате. Повышенную фиксированную выплату к пенсии вместе с надбавкой за уход пенсионер будет получать каждый месяц.

https://1prime.ru/20250603/pensiya-858059918.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, социальный фонд, пенсия