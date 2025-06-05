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СМИ: Пентагон перераспределяет взрыватели для ракет для Украины
СМИ: Пентагон перераспределяет взрыватели для ракет для Украины - 05.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: Пентагон перераспределяет взрыватели для ракет для Украины
Администрация президента США Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для ракетных систем ПВО, изначально предназначенные для Украины, в пользу ВВС США на... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T02:23+0300
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ВАШИНГТОН, 5 июн – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для ракетных систем ПВО, изначально предназначенные для Украины, в пользу ВВС США на Ближнем Востоке, сообщает газета Wall Street Journal.
"На прошлой неделе Пентагон без лишнего шума уведомил Конгресс, что специальные взрыватели для наземных ракет, которые Украина использует для уничтожения российских дронов, теперь будут направлены подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке," – пишет издание.
В ранее не опубликованном сообщении Пентагон уведомил Комитет Сената по вооруженным силам о том, что потребность во взрывателях была "обозначена министром обороны как неотложная задача".
Сторонники этого решения утверждают, что Пентагон обладает достаточной гибкостью для принятия подобных решений в соответствии с законопроектом о чрезвычайных военных расходах, который был принят в прошлом году.
На этой неделе министр обороны США Пит Хегсет впервые проигнорировал встречу в штаб-квартире НАТО с министрами обороны европейских стран, посвященную координации военной помощи Украине. Хегсет ранее заявлял, что европейские союзники должны взять на себя подавляющую часть будущей военной помощи Киеву, обозначив западную часть Тихого океана как "приоритетный театр военных действий" для Пентагона.
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Энергетика, Мировая экономика, Экономика, США, УКРАИНА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Пит Хегсет, Дональд Трамп, ВВС США, НАТО
СМИ: Пентагон перераспределяет взрыватели для ракет для Украины
WSJ: США перераспределяют взрыватели для ракетных систем ПВО на Ближнем Востоке
ВАШИНГТОН, 5 июн – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа перераспределяет взрыватели для ракетных систем ПВО, изначально предназначенные для Украины, в пользу ВВС США на Ближнем Востоке, сообщает газета Wall Street Journal.
"На прошлой неделе Пентагон без лишнего шума уведомил Конгресс, что специальные взрыватели для наземных ракет, которые Украина использует для уничтожения российских дронов, теперь будут направлены подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке," – пишет издание.
В ранее не опубликованном сообщении Пентагон уведомил Комитет Сената по вооруженным силам о том, что потребность во взрывателях была "обозначена министром обороны как неотложная задача".
Сторонники этого решения утверждают, что Пентагон обладает достаточной гибкостью для принятия подобных решений в соответствии с законопроектом о чрезвычайных военных расходах, который был принят в прошлом году.
На этой неделе министр обороны США Пит Хегсет впервые проигнорировал встречу в штаб-квартире НАТО с министрами обороны европейских стран, посвященную координации военной помощи Украине. Хегсет ранее заявлял, что европейские союзники должны взять на себя подавляющую часть будущей военной помощи Киеву, обозначив западную часть Тихого океана как "приоритетный театр военных действий" для Пентагона.