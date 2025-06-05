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Песков рассказал, когда и как Россия ответит на удары по аэродромам - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Песков рассказал, когда и как Россия ответит на удары по аэродромам
Песков рассказал, когда и как Россия ответит на удары по аэродромам - 05.06.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал, когда и как Россия ответит на удары по аэродромам
Ответ России на удары Киева по российским аэродромам будет таким, как посчитают военные. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:43+0300
2025-06-05T12:44+0300
политика
россия
общество
амурская область
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Ответ России на удары Киева по российским аэродромам будет таким, как посчитают военные. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Таким и тогда, как и когда, посчитают целесообразным наши военные", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.По словам пресс-секретаря главы государства, киевский режим приобрел все признаки террористического режима, будет учитываться Россией в дальнейшем.Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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россия, общество , амурская область, москва, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , Амурская область, МОСКВА, Дмитрий Песков
12:43 05.06.2025 (обновлено: 12:44 05.06.2025)
 
Песков рассказал, когда и как Россия ответит на удары по аэродромам

Песков: ответ России на удары по аэродромам будет таким, как посчитают военные

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Ответ России на удары Киева по российским аэродромам будет таким, как посчитают военные. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Таким и тогда, как и когда, посчитают целесообразным наши военные", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам пресс-секретаря главы государства, киевский режим приобрел все признаки террористического режима, будет учитываться Россией в дальнейшем.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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ПолитикаРОССИЯОбществоАмурская областьМОСКВАДмитрий Песков
 
 
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