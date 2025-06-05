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Регионы России представят свою продукцию на выставке в рамках ПМЭФ

Регионы России представят свою продукцию на выставке в рамках ПМЭФ - 05.06.2025, ПРАЙМ

Регионы России представят свою продукцию на выставке в рамках ПМЭФ

Свои стенды на выставке SPIEF Investment & Business Expo в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) организуют 27 российских регионов,... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T10:36+0300

2025-06-05T10:36+0300

2025-06-05T10:36+0300

экономика

россия

бизнес

росконгресс

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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Свои стенды на выставке SPIEF Investment & Business Expo в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) организуют 27 российских регионов, где они представят свою продукцию и проекты, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". По информации фонда, на ПМЭФ российские регионы смогут представить свои проекты и продукцию на выставке SPIEF Investment & Business Expo. "Участие в выставке подтвердили 29 субъектов РФ, включая два объединенных стенда. Так, в рамках коллективной экспозиции "Енисейская Сибирь" и Сибирский федеральный округ представят свою продукцию и инициативы. Свои индивидуальные стенды на выставке организуют 27 регионов", - говорится в сообщении "Росконгресса". Также, по данным фонда, в выставке принимают участие Минспорта РФ, Генеральная прокуратура РФ, Росмолодежь и Минобрнауки РФ, отдельные экспозиции подготовят Российское общество "Знание", Российское военно-историческое общество и Военно-Промышленная Компания. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, бизнес, росконгресс