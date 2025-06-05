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В Воронежской области остановили поезда после повреждения ж/д полотна

В Воронежской области остановили поезда после повреждения ж/д полотна - 05.06.2025, ПРАЙМ

В Воронежской области остановили поезда после повреждения ж/д полотна

Несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге Воронежской области после незначительного повреждения ж/д полотна, сообщил губернатор региона... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T11:19+0300

2025-06-05T11:19+0300

2025-06-05T11:31+0300

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 5 июн - ПРАЙМ. Несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге Воронежской области после незначительного повреждения ж/д полотна, сообщил губернатор региона Александр Гусев. "На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.Кроме того, повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны в Воронежской области, задерживаются несколько пассажирских поездов. Об этом сообщили в Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД).

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воронеж

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воронеж