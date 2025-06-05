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Власти рассматривают возможность адресной помощи 17 угольным компаниям - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Власти рассматривают возможность адресной помощи 17 угольным компаниям
Власти рассматривают возможность адресной помощи 17 угольным компаниям - 05.06.2025, ПРАЙМ
Власти рассматривают возможность адресной помощи 17 угольным компаниям
Новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым уже рассматривает возможность адресной помощи 17 угольным компаниям, сообщило Минэнерго по | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T15:09+0300
2025-06-05T15:46+0300
энергетика
промышленность
антон силуанов
госсовет
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым уже рассматривает возможность адресной помощи 17 угольным компаниям, сообщило Минэнерго по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика".Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ была создана в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."Подкомиссия по финансовой устойчивости под руководством министра финансов Антона Силуанова уже рассматривает возможность адресной помощи 17 предприятиям угольной отрасли", - сказано в сообщении.Как отметил в ходе выступления на комиссии замминистра энергетики Дмитрий Исламов, большая часть предприятий, которые находятся в красной зоне, направляют документы на рассмотрение."Подкомиссия имеет полномочия предоставить более серьезные меры поддержки. Например, отсрочку по налогам и страховым взносам на более длительный период, реструктуризацию кредитной задолженности. Кроме того, для предприятий угольной отрасли могут быть предоставлены также и адресные субсидии, направленные на снижение логистических издержек", - рассказал Исламов, чьи слова приводятся в сообщении Минэнерго.Правительство РФ планировало индивидуально оценивать экономическое состояние каждого угледобывающего предприятия, обратившегося за господдержкой, одним из критериев оказания помощи считается доказанная убыточность, показатель EBITDA и долг к EBITDA, рассказывал ранее в июне директор департамента Минэнерго РФ Петр Бобылев. Кроме того, компании должны доказать, что приняли все меры по оптимизации собственных затрат.По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в первом квартале выросла до 61,8% против 50% за аналогичный период годом ранее. Глава правительства Михаил Мишустин в конце мая провел совещание, по итогам которого были утверждены меры поддержки угольной отрасли. Часть из них распространяется на все угольные предприятия, например отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктуризировать кредитную задолженность. Также есть и адресные меры, назначением которых будет заниматься новая подкомиссия.
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промышленность, антон силуанов, госсовет
Энергетика, Промышленность, Антон Силуанов, Госсовет
15:09 05.06.2025 (обновлено: 15:46 05.06.2025)
 
Власти рассматривают возможность адресной помощи 17 угольным компаниям

Минэнерго: власти изучают возможность адресной помощи 17 угольным компаниям

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым уже рассматривает возможность адресной помощи 17 угольным компаниям, сообщило Минэнерго по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика".
Подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки отдельным организациям отраслей экономики РФ была создана в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
"Подкомиссия по финансовой устойчивости под руководством министра финансов Антона Силуанова уже рассматривает возможность адресной помощи 17 предприятиям угольной отрасли", - сказано в сообщении.
Как отметил в ходе выступления на комиссии замминистра энергетики Дмитрий Исламов, большая часть предприятий, которые находятся в красной зоне, направляют документы на рассмотрение.
"Подкомиссия имеет полномочия предоставить более серьезные меры поддержки. Например, отсрочку по налогам и страховым взносам на более длительный период, реструктуризацию кредитной задолженности. Кроме того, для предприятий угольной отрасли могут быть предоставлены также и адресные субсидии, направленные на снижение логистических издержек", - рассказал Исламов, чьи слова приводятся в сообщении Минэнерго.
Правительство РФ планировало индивидуально оценивать экономическое состояние каждого угледобывающего предприятия, обратившегося за господдержкой, одним из критериев оказания помощи считается доказанная убыточность, показатель EBITDA и долг к EBITDA, рассказывал ранее в июне директор департамента Минэнерго РФ Петр Бобылев. Кроме того, компании должны доказать, что приняли все меры по оптимизации собственных затрат.
По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в первом квартале выросла до 61,8% против 50% за аналогичный период годом ранее. Глава правительства Михаил Мишустин в конце мая провел совещание, по итогам которого были утверждены меры поддержки угольной отрасли. Часть из них распространяется на все угольные предприятия, например отсрочка по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктуризировать кредитную задолженность. Также есть и адресные меры, назначением которых будет заниматься новая подкомиссия.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
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ЭнергетикаПромышленностьАнтон СилуановГоссовет
 
 
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