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NYT: пошлины Трампа сделают мир беднее и опаснее - 05.06.2025, ПРАЙМ
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NYT: пошлины Трампа сделают мир беднее и опаснее
NYT: пошлины Трампа сделают мир беднее и опаснее - 05.06.2025, ПРАЙМ
NYT: пошлины Трампа сделают мир беднее и опаснее
Пошлины на иностранные товары, которые ввел президент США Дональд Трамп, сделают мир беднее и опаснее, они могут усугубить геополитические проблемы, пишет... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:07+0300
2025-06-05T12:07+0300
экономика
сша
китай
дональд трамп
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Пошлины на иностранные товары, которые ввел президент США Дональд Трамп, сделают мир беднее и опаснее, они могут усугубить геополитические проблемы, пишет колумнист американской газеты New York Times Эсвар Прасад. "Какие бы мнимые цели они ни преследовали, пошлины Трампа сделают мир беднее и опаснее. Полномасштабный отказ от глобальной торговли маловероятен, но в международной торговле уже происходят изменения, которые могут усугубить геополитические разногласия. Отношения между соперниками долгое время были стабильными благодаря деловым интересам", - пишет в своей колонке автор статьи. По мнению Прасада, пошлины Трампа нарушили глобальную торговую систему и нанесли удар по бизнесу и потребителям. Кроме того, он утверждает, что, "уничтожив" нормы торгового регулирования и игнорируя соглашения о свободной торговле, Трамп "подорвал" весь международный порядок, основанный на правилах. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые пошлины не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.
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сша, китай, дональд трамп, new york times
Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, New York Times
12:07 05.06.2025
 
NYT: пошлины Трампа сделают мир беднее и опаснее

NYT: пошлины Трампа усугубят геополитические проблемы

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© AFP / Saul Loeb
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Пошлины на иностранные товары, которые ввел президент США Дональд Трамп, сделают мир беднее и опаснее, они могут усугубить геополитические проблемы, пишет колумнист американской газеты New York Times Эсвар Прасад.
"Какие бы мнимые цели они ни преследовали, пошлины Трампа сделают мир беднее и опаснее. Полномасштабный отказ от глобальной торговли маловероятен, но в международной торговле уже происходят изменения, которые могут усугубить геополитические разногласия. Отношения между соперниками долгое время были стабильными благодаря деловым интересам", - пишет в своей колонке автор статьи.
По мнению Прасада, пошлины Трампа нарушили глобальную торговую систему и нанесли удар по бизнесу и потребителям.
Кроме того, он утверждает, что, "уничтожив" нормы торгового регулирования и игнорируя соглашения о свободной торговле, Трамп "подорвал" весь международный порядок, основанный на правилах.
США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые пошлины не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
Конгресс: импортные пошлины снизят дефицит бюджета, но сократят рост ВВП
Вчера, 19:44
 
ЭкономикаСШАКИТАЙДональд ТрампNew York Times
 
 
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