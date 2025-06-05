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NYT: пошлины Трампа сделают мир беднее и опаснее

NYT: пошлины Трампа сделают мир беднее и опаснее - 05.06.2025, ПРАЙМ

NYT: пошлины Трампа сделают мир беднее и опаснее

Пошлины на иностранные товары, которые ввел президент США Дональд Трамп, сделают мир беднее и опаснее, они могут усугубить геополитические проблемы, пишет... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T12:07+0300

2025-06-05T12:07+0300

2025-06-05T12:07+0300

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сша

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дональд трамп

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Пошлины на иностранные товары, которые ввел президент США Дональд Трамп, сделают мир беднее и опаснее, они могут усугубить геополитические проблемы, пишет колумнист американской газеты New York Times Эсвар Прасад. "Какие бы мнимые цели они ни преследовали, пошлины Трампа сделают мир беднее и опаснее. Полномасштабный отказ от глобальной торговли маловероятен, но в международной торговле уже происходят изменения, которые могут усугубить геополитические разногласия. Отношения между соперниками долгое время были стабильными благодаря деловым интересам", - пишет в своей колонке автор статьи. По мнению Прасада, пошлины Трампа нарушили глобальную торговую систему и нанесли удар по бизнесу и потребителям. Кроме того, он утверждает, что, "уничтожив" нормы торгового регулирования и игнорируя соглашения о свободной торговле, Трамп "подорвал" весь международный порядок, основанный на правилах. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые пошлины не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили.

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сша, китай, дональд трамп, new york times