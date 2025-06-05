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США и Индия проведут закрытые переговоры по торговым вопросам
США и Индия проведут закрытые переговоры по торговым вопросам - 05.06.2025, ПРАЙМ
США и Индия проведут закрытые переговоры по торговым вопросам
США и Индия проводят в Нью-Дели двухдневные закрытые переговоры по торговым вопросам, стремясь договориться об итоговом пакете сокращения пошлин в таких... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T16:30+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. США и Индия проводят в Нью-Дели двухдневные закрытые переговоры по торговым вопросам, стремясь договориться об итоговом пакете сокращения пошлин в таких секторах, как сельское хозяйство и автомобильная промышленность, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве. Министр торговли США Ховард Латник ранее на этой неделе заявил, что переговоры продвигаются и торговая сделка между США и Индией может быть достигнута в ближайшее время. "Во время текущего раунда переговоров обсуждаются тарифные уступки по конкретным секторам, включая аграрный и автомобильный, а также предполагаемые преимущества для индийских компаний", - сообщил один из собеседников агентства. По данным агентства, американскую делегацию возглавляют высокопоставленные представители Офиса торгового представителя США (USTR), а со стороны Индии переговоры ведет главный торговый переговорщик Раджеш Агравал. По словам второго источника, официальное объявление может состояться до конца июня – в рамках установленного президентом США Дональдом Трампом срока до 9 июля. При этом заявление по итогам переговоров может быть сделано уже в ближайшие дни, после завершения встреч, ориентировочно в воскресенье. Министр торговли Индии Пиюш Гоял, находящийся с визитом в Италии, может вернуться для встречи с американской делегацией, уточнил источник. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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мировая экономика, сша, индия, пошлины
Экономика, Мировая экономика, США, ИНДИЯ, пошлины
США и Индия проведут закрытые переговоры по торговым вопросам
Reuters: США и Индия проведут закрытые переговоры по пошлинам на авто и сельхоз продукцию
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ.
США и Индия проводят в Нью-Дели двухдневные закрытые переговоры по торговым вопросам, стремясь договориться об итоговом пакете сокращения пошлин в таких секторах, как сельское хозяйство и автомобильная промышленность, сообщает агентство Reuters
со ссылкой на источники в индийском правительстве.
Министр торговли США Ховард Латник ранее на этой неделе заявил, что переговоры продвигаются и торговая сделка между США и Индией может быть достигнута в ближайшее время.
"Во время текущего раунда переговоров обсуждаются тарифные уступки по конкретным секторам, включая аграрный и автомобильный, а также предполагаемые преимущества для индийских компаний", - сообщил один из собеседников агентства.
По данным агентства, американскую делегацию возглавляют высокопоставленные представители Офиса торгового представителя США (USTR), а со стороны Индии переговоры ведет главный торговый переговорщик Раджеш Агравал.
По словам второго источника, официальное объявление может состояться до конца июня – в рамках установленного президентом США Дональдом Трампом срока до 9 июля. При этом заявление по итогам переговоров может быть сделано уже в ближайшие дни, после завершения встреч, ориентировочно в воскресенье.
Министр торговли Индии Пиюш Гоял, находящийся с визитом в Италии, может вернуться для встречи с американской делегацией, уточнил источник.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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