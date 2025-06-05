https://1prime.ru/20250605/postradavshie-858214239.html
Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 119
Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 119 - 05.06.2025, ПРАЙМ
Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 119
Количество пострадавших при подрыве моста на железной дороге в Брянской области увеличилось до 119 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренные... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T09:58+0300
2025-06-05T09:58+0300
2025-06-05T09:58+0300
происшествия
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/04/858197462_0:13:1233:707_1920x0_80_0_0_c2f5c172fe7b62e32a4248a45b3314e3.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Количество пострадавших при подрыве моста на железной дороге в Брянской области увеличилось до 119 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренные служб. "По состоянию на 07.00 четверга, при подрыве моста в Брянской области пострадали 126 человек, семеро из них погибли", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в числе пострадавших - пятеро детей. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. В Курской области в ту же ночь на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, пострадали трое сотрудников поездной бригады. Повреждение путей также обнаружили днем 1 июня на участке Унеча - Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой. Никто не пострадал. Следственный комитет РФ сообщил, что все три эпизода подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://1prime.ru/20250604/rzhd-858198904.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/04/858197462_137:0:1097:720_1920x0_80_0_0_c6eecb540d8edf84b786ffcaf39821ea.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Происшествия, РОССИЯ, Общество
Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 119
Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области увеличилось до 119
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Количество пострадавших при подрыве моста на железной дороге в Брянской области увеличилось до 119 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренные служб.
"По состоянию на 07.00 четверга, при подрыве моста в Брянской области пострадали 126 человек, семеро из них погибли", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в числе пострадавших - пятеро детей.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. В Курской области в ту же ночь на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, пострадали трое сотрудников поездной бригады. Повреждение путей также обнаружили днем 1 июня на участке Унеча - Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой. Никто не пострадал.
Следственный комитет РФ сообщил, что все три эпизода подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
РЖД сделали 55 выплат пострадавшим и семьям погибших в ЧП под Брянском