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Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 119

Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 119 - 05.06.2025, ПРАЙМ

Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области выросло до 119

Количество пострадавших при подрыве моста на железной дороге в Брянской области увеличилось до 119 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренные... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T09:58+0300

2025-06-05T09:58+0300

2025-06-05T09:58+0300

происшествия

россия

общество

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Количество пострадавших при подрыве моста на железной дороге в Брянской области увеличилось до 119 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренные служб. "По состоянию на 07.00 четверга, при подрыве моста в Брянской области пострадали 126 человек, семеро из них погибли", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в числе пострадавших - пятеро детей. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. В Курской области в ту же ночь на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, пострадали трое сотрудников поездной бригады. Повреждение путей также обнаружили днем 1 июня на участке Унеча - Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой. Никто не пострадал. Следственный комитет РФ сообщил, что все три эпизода подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

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