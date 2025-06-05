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Трамп не исключил жестких мер по отношению к Украине и России - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп не исключил жестких мер по отношению к Украине и России
Трамп не исключил жестких мер по отношению к Украине и России - 05.06.2025, ПРАЙМ
Трамп не исключил жестких мер по отношению к Украине и России
Президент США Дональд Трамп не исключил, что будет оказывать давление на обе стороны украинского конфликта при отсутствии прогресса в урегулировании. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T20:04+0300
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политика
общество
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сша
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ВАШИНГТОН, 5 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил, что будет оказывать давление на обе стороны украинского конфликта при отсутствии прогресса в урегулировании. "Когда я увижу, что мы не договоримся, что эта штука (конфликт. — Прим. ред.) не остановится &lt;...&gt; мы будем действовать очень, очень жестко, и, возможно, по отношению к обеим странам", — сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете.Говоря о возможности введения новых санкций против России, Трамп подчеркнул, что будет принимать подобное решение самостоятельно. Он уточнил, что пока не изучил законопроект сенатора Линдси Грэма*, который предусматривает введение пошлин в 500% на товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.Также американский президент добавил, что у него в голове есть некий крайний срок по украинскому урегулированию, но не стал ничего уточнять.Говоря о недавних атаках Киева на российские военные аэродромы, Трамп сообщил, что в телефонном разговоре просил Владимира Путина не отвечать на эти удары. По его словам, Путин в свою очередь дал понять, что у России "нет выбора, мы должны ответить". * Внесен список террористов и экстремистов в России.
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общество , вашингтон, сша, украина, дональд трамп, фридрих мерц
Политика, Общество , ВАШИНГТОН, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Фридрих Мерц
20:04 05.06.2025 (обновлено: 20:12 05.06.2025)
 
Трамп не исключил жестких мер по отношению к Украине и России

Трамп не исключил давления на Россию и Украину при отсутствии прогресса в урегулировании

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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ВАШИНГТОН, 5 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил, что будет оказывать давление на обе стороны украинского конфликта при отсутствии прогресса в урегулировании.
"Когда я увижу, что мы не договоримся, что эта штука (конфликт. — Прим. ред.) не остановится <...> мы будем действовать очень, очень жестко, и, возможно, по отношению к обеим странам", — сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете.
Говоря о возможности введения новых санкций против России, Трамп подчеркнул, что будет принимать подобное решение самостоятельно. Он уточнил, что пока не изучил законопроект сенатора Линдси Грэма*, который предусматривает введение пошлин в 500% на товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.
Также американский президент добавил, что у него в голове есть некий крайний срок по украинскому урегулированию, но не стал ничего уточнять.
Говоря о недавних атаках Киева на российские военные аэродромы, Трамп сообщил, что в телефонном разговоре просил Владимира Путина не отвечать на эти удары. По его словам, Путин в свою очередь дал понять, что у России "нет выбора, мы должны ответить".
* Внесен список террористов и экстремистов в России.
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ПолитикаОбществоВАШИНГТОНСШАУКРАИНАДональд ТрампФридрих Мерц
 
 
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