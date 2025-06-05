https://1prime.ru/20250605/pressure-858241615.html
Трамп не исключил жестких мер по отношению к Украине и России
Трамп не исключил жестких мер по отношению к Украине и России - 05.06.2025, ПРАЙМ
Трамп не исключил жестких мер по отношению к Украине и России
Президент США Дональд Трамп не исключил, что будет оказывать давление на обе стороны украинского конфликта при отсутствии прогресса в урегулировании. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T20:04+0300
2025-06-05T20:04+0300
2025-06-05T20:12+0300
политика
общество
вашингтон
сша
украина
дональд трамп
фридрих мерц
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил, что будет оказывать давление на обе стороны украинского конфликта при отсутствии прогресса в урегулировании. "Когда я увижу, что мы не договоримся, что эта штука (конфликт. — Прим. ред.) не остановится <...> мы будем действовать очень, очень жестко, и, возможно, по отношению к обеим странам", — сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете.Говоря о возможности введения новых санкций против России, Трамп подчеркнул, что будет принимать подобное решение самостоятельно. Он уточнил, что пока не изучил законопроект сенатора Линдси Грэма*, который предусматривает введение пошлин в 500% на товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.Также американский президент добавил, что у него в голове есть некий крайний срок по украинскому урегулированию, но не стал ничего уточнять.Говоря о недавних атаках Киева на российские военные аэродромы, Трамп сообщил, что в телефонном разговоре просил Владимира Путина не отвечать на эти удары. По его словам, Путин в свою очередь дал понять, что у России "нет выбора, мы должны ответить". * Внесен список террористов и экстремистов в России.
https://1prime.ru/20250605/merts-858226178.html
вашингтон
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_240:0:2349:1582_1920x0_80_0_0_fa5fe68ac87d3154e3d821b79dc40fa4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , вашингтон, сша, украина, дональд трамп, фридрих мерц
Политика, Общество , ВАШИНГТОН, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Фридрих Мерц
Трамп не исключил жестких мер по отношению к Украине и России
Трамп не исключил давления на Россию и Украину при отсутствии прогресса в урегулировании
ВАШИНГТОН, 5 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не исключил, что будет оказывать давление на обе стороны украинского конфликта при отсутствии прогресса в урегулировании.
"Когда я увижу, что мы не договоримся, что эта штука (конфликт. — Прим. ред.) не остановится <...> мы будем действовать очень, очень жестко, и, возможно, по отношению к обеим странам", — сказал Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете.
Говоря о возможности введения новых санкций против России, Трамп подчеркнул, что будет принимать подобное решение самостоятельно. Он уточнил, что пока не изучил законопроект сенатора Линдси Грэма*, который предусматривает введение пошлин в 500% на товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.
Также американский президент добавил, что у него в голове есть некий крайний срок по украинскому урегулированию, но не стал ничего уточнять.
Говоря о недавних атаках Киева на российские военные аэродромы, Трамп сообщил, что в телефонном разговоре просил Владимира Путина не отвечать на эти удары. По его словам, Путин в свою очередь дал понять, что у России "нет выбора, мы должны ответить".
* Внесен список террористов и экстремистов в России.
"Это безумно". В Германии обрушились на Мерца из-за плана по России