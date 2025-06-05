https://1prime.ru/20250605/putin-858212452.html

"Сделал акценты": Рада внезапно поддержала слова Путина о режиме Зеленского

"Сделал акценты": Рада внезапно поддержала слова Путина о режиме Зеленского - 05.06.2025, ПРАЙМ

"Сделал акценты": Рада внезапно поддержала слова Путина о режиме Зеленского

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил согласие с заявлением президента России Владимира Путина о невозможности переговоров с киевским режимом,... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T09:04+0300

2025-06-05T09:04+0300

2025-06-05T09:04+0300

политика

россия

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владимир зеленский

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил согласие с заявлением президента России Владимира Путина о невозможности переговоров с киевским режимом, применяющим террористические методы."Как я указывал уже 150 раз, Зеленский — террорист и вести переговоры с ним никто не будет. Очень хорошо, что Владимир Путин сделал на этом акценты!" — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.В среду Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства отметил, что решения по проведению терактов в Курской и Брянской областях принимались на политическом уровне в Киеве. Он подчеркнул, что подобные действия, совершенные накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной, были направлены на их срыв.Говоря о стремлении украинской стороны организовать саммит на высшем уровне, российский лидер усомнился в целесообразности диалога с теми, кто, по его словам, делает ставку на террор, и указал, что режим Владимира Зеленского использует даже временные передышки на фронте для подготовки новых диверсий и атак.

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россия, владимир путин, украина, рада, владимир зеленский