https://1prime.ru/20250605/putin-858212452.html
"Сделал акценты": Рада внезапно поддержала слова Путина о режиме Зеленского
"Сделал акценты": Рада внезапно поддержала слова Путина о режиме Зеленского - 05.06.2025, ПРАЙМ
"Сделал акценты": Рада внезапно поддержала слова Путина о режиме Зеленского
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил согласие с заявлением президента России Владимира Путина о невозможности переговоров с киевским режимом,... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T09:04+0300
2025-06-05T09:04+0300
2025-06-05T09:04+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил согласие с заявлением президента России Владимира Путина о невозможности переговоров с киевским режимом, применяющим террористические методы."Как я указывал уже 150 раз, Зеленский — террорист и вести переговоры с ним никто не будет. Очень хорошо, что Владимир Путин сделал на этом акценты!" — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.В среду Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства отметил, что решения по проведению терактов в Курской и Брянской областях принимались на политическом уровне в Киеве. Он подчеркнул, что подобные действия, совершенные накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной, были направлены на их срыв.Говоря о стремлении украинской стороны организовать саммит на высшем уровне, российский лидер усомнился в целесообразности диалога с теми, кто, по его словам, делает ставку на террор, и указал, что режим Владимира Зеленского использует даже временные передышки на фронте для подготовки новых диверсий и атак.
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Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, УКРАИНА, Рада, Владимир Зеленский
"Сделал акценты": Рада внезапно поддержала слова Путина о режиме Зеленского
Дмитрук согласился с заявлением Путина о террористических методах киевского режима
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил согласие с заявлением президента России Владимира Путина о невозможности переговоров с киевским режимом, применяющим террористические методы.
"Как я указывал уже 150 раз, Зеленский — террорист и вести переговоры с ним никто не будет. Очень хорошо, что Владимир Путин сделал на этом акценты!" — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
В среду Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства отметил, что решения по проведению терактов в Курской и Брянской областях принимались на политическом уровне в Киеве. Он подчеркнул, что подобные действия, совершенные накануне второго раунда переговоров между Россией и Украиной, были направлены на их срыв.
Говоря о стремлении украинской стороны организовать саммит на высшем уровне, российский лидер усомнился в целесообразности диалога с теми, кто, по его словам, делает ставку на террор, и указал, что режим Владимира Зеленского использует даже временные передышки на фронте для подготовки новых диверсий и атак.
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