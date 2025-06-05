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В Кремле обозначили причины разговора Путина с папой Римским Львом XIV - 05.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле обозначили причины разговора Путина с папой Римским Львом XIV
В Кремле обозначили причины разговора Путина с папой Римским Львом XIV - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле обозначили причины разговора Путина с папой Римским Львом XIV
Разговор президента России Владимира Путина с папой Римским Львом XIV состоялся, так как ранее таких контактов не было и президент воспользовался возможностью... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:50+0300
2025-06-05T12:50+0300
политика
россия
общество
ватикан
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Разговор президента России Владимира Путина с папой Римским Львом XIV состоялся, так как ранее таких контактов не было и президент воспользовался возможностью "для того, чтобы поздравить папу с избранием". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Разговор президента РФ Владимира Путина с папой Римским Львом XIV состоялся в среду вечером. "Вы знаете, что Ватикан высказывал свои инициативы и говорил об открытости и готовности вносить свой вклад в... урегулирование (конфликта на Украине - ред.). До сих пор контактов Путина с Папой не было, и, безусловно, Путин воспользовался этой возможностью для того, чтобы поздравить папу с избранием​", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему был проведет телефонный разговор со Львом XIV. В разговоре Путина со Львом XIV президент подтвердил заинтересованность в достижении мира на Украине политико-дипломатическим путем, выразив надежду, что Ватикан будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине ввиду линии киевских властей на ликвидацию УПЦ, а понтифик в свою очередь высказался за продолжение диалога с РПЦ. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что стороны обсудили гуманитарную ситуацию на Украине и усилия по обмену пленными, а Папа Римский в ходе беседы поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поздравления в связи с началом понтификата и заявил об общих христианских ценностях.
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россия, общество , ватикан, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , ВАТИКАН, Владимир Путин
12:50 05.06.2025
 
В Кремле обозначили причины разговора Путина с папой Римским Львом XIV

Песков: Путин воспользовался возможностью поздравить папу Римского с избранием

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Разговор президента России Владимира Путина с папой Римским Львом XIV состоялся, так как ранее таких контактов не было и президент воспользовался возможностью "для того, чтобы поздравить папу с избранием". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Разговор президента РФ Владимира Путина с папой Римским Львом XIV состоялся в среду вечером.
"Вы знаете, что Ватикан высказывал свои инициативы и говорил об открытости и готовности вносить свой вклад в... урегулирование (конфликта на Украине - ред.). До сих пор контактов Путина с Папой не было, и, безусловно, Путин воспользовался этой возможностью для того, чтобы поздравить папу с избранием​", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему был проведет телефонный разговор со Львом XIV.
В разговоре Путина со Львом XIV президент подтвердил заинтересованность в достижении мира на Украине политико-дипломатическим путем, выразив надежду, что Ватикан будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине ввиду линии киевских властей на ликвидацию УПЦ, а понтифик в свою очередь высказался за продолжение диалога с РПЦ.
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил, что стороны обсудили гуманитарную ситуацию на Украине и усилия по обмену пленными, а Папа Римский в ходе беседы поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поздравления в связи с началом понтификата и заявил об общих христианских ценностях.
#Путин и Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Станция "Судного дня" передала сигнал после разговора Путина и Трампа
09:29
 
ПолитикаРОССИЯОбществоВАТИКАНВладимир Путин
 
 
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