Путин назвал русский язык ключевой опорой гражданской идентичности
Путин назвал русский язык ключевой опорой общероссийской гражданской идентичности
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Русский язык является ключевой опорой общероссийской гражданской идентичности, заявил президент России Владимир Путин.
На состоявшемся в ноябре прошлого года заседании Совета мы приняли решение о разработке основ государственной языковой политики. Этот документ призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России и как ключевой опоры, доминанты общероссийской гражданской идентичности", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
Основные заявления — в материале ПРАЙМ:
- Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка:
"Завтра день русского языка, Пушкинский день России. Поздравляю с наступающим праздником вас и всех наших филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка, литературы. Всех, кто любит, ценит и бережет родное слово, гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира", - отметил глава государства.
- повышение качества преподавания русского языка - в числе задач языковой политики;
- надо укреплять позиции русского языка в мировом гуманитарном пространстве;
- Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его 8 сентября;
- президент рассчитывает услышать предложения по продвижению и популяризации русского языка в России.