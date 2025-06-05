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Путин назвал русский язык ключевой опорой гражданской идентичности - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Путин назвал русский язык ключевой опорой гражданской идентичности
Путин назвал русский язык ключевой опорой гражданской идентичности - 05.06.2025, ПРАЙМ
Путин назвал русский язык ключевой опорой гражданской идентичности
Русский язык является ключевой опорой общероссийской гражданской идентичности, заявил президент России Владимир Путин. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T15:29+0300
2025-06-05T15:42+0300
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Русский язык является ключевой опорой общероссийской гражданской идентичности, заявил президент России Владимир Путин. На состоявшемся в ноябре прошлого года заседании Совета мы приняли решение о разработке основ государственной языковой политики. Этот документ призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России и как ключевой опоры, доминанты общероссийской гражданской идентичности", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.Основные заявления — в материале ПРАЙМ:&quot;Завтра день русского языка, Пушкинский день России. Поздравляю с наступающим праздником вас и всех наших филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка, литературы. Всех, кто любит, ценит и бережет родное слово, гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира&quot;, - отметил глава государства.
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россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
15:29 05.06.2025 (обновлено: 15:42 05.06.2025)
 
Путин назвал русский язык ключевой опорой гражданской идентичности

Путин назвал русский язык ключевой опорой общероссийской гражданской идентичности

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Русский язык является ключевой опорой общероссийской гражданской идентичности, заявил президент России Владимир Путин.
На состоявшемся в ноябре прошлого года заседании Совета мы приняли решение о разработке основ государственной языковой политики. Этот документ призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России и как ключевой опоры, доминанты общероссийской гражданской идентичности", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
Основные заявления — в материале ПРАЙМ:
  • Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка:

"Завтра день русского языка, Пушкинский день России. Поздравляю с наступающим праздником вас и всех наших филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка, литературы. Всех, кто любит, ценит и бережет родное слово, гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира", - отметил глава государства.

  • повышение качества преподавания русского языка - в числе задач языковой политики;
  • надо укреплять позиции русского языка в мировом гуманитарном пространстве;
  • Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его 8 сентября;
  • президент рассчитывает услышать предложения по продвижению и популяризации русского языка в России.
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