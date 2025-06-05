https://1prime.ru/20250605/putin-858232936.html

Путин назвал русский язык ключевой опорой гражданской идентичности

Путин назвал русский язык ключевой опорой гражданской идентичности - 05.06.2025, ПРАЙМ

Путин назвал русский язык ключевой опорой гражданской идентичности

Русский язык является ключевой опорой общероссийской гражданской идентичности, заявил президент России Владимир Путин. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T15:29+0300

2025-06-05T15:29+0300

2025-06-05T15:42+0300

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Русский язык является ключевой опорой общероссийской гражданской идентичности, заявил президент России Владимир Путин. На состоявшемся в ноябре прошлого года заседании Совета мы приняли решение о разработке основ государственной языковой политики. Этот документ призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России и как ключевой опоры, доминанты общероссийской гражданской идентичности", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.Основные заявления — в материале ПРАЙМ:"Завтра день русского языка, Пушкинский день России. Поздравляю с наступающим праздником вас и всех наших филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка, литературы. Всех, кто любит, ценит и бережет родное слово, гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира", - отметил глава государства.

https://1prime.ru/20250605/putin-858233101.html

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россия, общество , владимир путин