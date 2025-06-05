https://1prime.ru/20250605/putin-858233101.html
Путин предложил ввести "Детскую книжную карту"
Путин предложил ввести "Детскую книжную карту" - 05.06.2025, ПРАЙМ
Путин предложил ввести "Детскую книжную карту"
Номинал "Детской книжной карты" будет составлять три тысячи рублей, их получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет, заявил... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T15:35+0300
2025-06-05T15:35+0300
2025-06-05T15:35+0300
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общество
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Номинал "Детской книжной карты" будет составлять три тысячи рублей, их получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет, заявил президент России Владимир Путин. "По аналогии с Пушкинской картой, которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта". Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка. Он подчеркнул, что карту будет получать каждый ребенок по достижении трех лет.
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россия, общество , москва, владимир путин
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Владимир Путин
Путин предложил ввести "Детскую книжную карту"
Путин: "Детскую книжную карту" получат семьи, в которых растут дошкольники
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Номинал "Детской книжной карты" будет составлять три тысячи рублей, их получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет, заявил президент России Владимир Путин.
"По аналогии с Пушкинской картой, которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, предлагаю с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта". Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет", - сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
Он подчеркнул, что карту будет получать каждый ребенок по достижении трех лет.
Путин назвал русский язык ключевой опорой гражданской идентичности