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ЕС вернул квоты на ввоз украинских товаров

ЕС вернул квоты на ввоз украинских товаров - 05.06.2025, ПРАЙМ

ЕС вернул квоты на ввоз украинских товаров

Евросоюз с 6 июня прекращает действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году, и восстанавливает квоты на... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T18:19+0300

2025-06-05T18:19+0300

2025-06-05T18:19+0300

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БРЮССЕЛЬ, 5 июн - ПРАЙМ. Евросоюз с 6 июня прекращает действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году, и восстанавливает квоты на украинские товары, следует из публикации в официальном журнале Евросоюза. "После 5 июня 2025 года снова начнут действовать обычные правила соглашения об ассоциации", - говорится в документе. Таким образом, с пятницы вновь будут действовать квоты, которые позволяют ввозить беспошлинно или по льготным тарифам строго ограниченные объемы товаров. После исчерпания этих квот ЕС будет применять к украинской продукции стандартные тарифы. 22 мая представитель Еврокомиссии сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. По его словам, страны ЕС утвердили меры переходного периода. Это означает, что в течение оставшихся месяцев 2025 года для Украины будут действовать тарифные квоты, рассчитанные на весь год. ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной. По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок. По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС. В частности, если в сезоне 2021-2022 Украина экспортировала в ЕС 40 тысяч тонн сахара, то в сезоне 2023-2024 этот показатель увеличился до 500 тысяч тонн.

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