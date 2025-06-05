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Телефонный разговор Путина и Трампа был конструктивным, сообщили в Кремле - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Телефонный разговор Путина и Трампа был конструктивным, сообщили в Кремле
Телефонный разговор Путина и Трампа был конструктивным, сообщили в Кремле - 05.06.2025, ПРАЙМ
Телефонный разговор Путина и Трампа был конструктивным, сообщили в Кремле
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа был конструктивным и нужным, президенты обсудили много важных вопросов,... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:47+0300
2025-06-05T12:51+0300
политика
дмитрий песков
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа был конструктивным и нужным, президенты обсудили много важных вопросов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Он продолжался 1 час 10 минут."В целом, безусловно, разговор (Путина и Трампа - ред.) был конструктивный, нужный. Президенты действительно обсудили очень много сущностных и важных вопросов", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос, изменилась ли тональность разговора Путина и Трампа по сравнению с предыдущим, была ли она менее дружелюбной, пресс-секретарь отметил, что Путин и Трамп в ходе беседы смогли в сжатые сроки донести друг до друга много важного, поэтому нет смысла делать какие-либо поспешные выводы, исходя из продолжительности встречи.Песков также подтвердил, что в ходе телефонного разговора Путин сказал Трампу, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам.По словам пресс-секретаря, тема антироссийских санкций в ходе разговора лидеров стран не затрагивалась.Также Песков добавил, что Путин и Трамп имеют общее понимание о необходимости их встречи, однако к ней необходимо тщательно подготовиться."Договоренности о встрече не было, потому что есть общее понимание глав государств, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена. И должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
12:47 05.06.2025 (обновлено: 12:51 05.06.2025)
 
Телефонный разговор Путина и Трампа был конструктивным, сообщили в Кремле

Песков: Путин и Трамп провели конструктивный телефонный разговор и обсудили важные вопросы

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа был конструктивным и нужным, президенты обсудили много важных вопросов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Он продолжался 1 час 10 минут.
"В целом, безусловно, разговор (Путина и Трампа - ред.) был конструктивный, нужный. Президенты действительно обсудили очень много сущностных и важных вопросов", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, изменилась ли тональность разговора Путина и Трампа по сравнению с предыдущим, была ли она менее дружелюбной, пресс-секретарь отметил, что Путин и Трамп в ходе беседы смогли в сжатые сроки донести друг до друга много важного, поэтому нет смысла делать какие-либо поспешные выводы, исходя из продолжительности встречи.
Песков также подтвердил, что в ходе телефонного разговора Путин сказал Трампу, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам.
По словам пресс-секретаря, тема антироссийских санкций в ходе разговора лидеров стран не затрагивалась.
Также Песков добавил, что Путин и Трамп имеют общее понимание о необходимости их встречи, однако к ней необходимо тщательно подготовиться.
"Договоренности о встрече не было, потому что есть общее понимание глав государств, что встреча необходима, но она должна быть должным образом подготовлена. И должны быть весомые результаты такой подготовки с тем, чтобы уже произошла фиксация этих результатов на высшем уровне", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
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ПолитикаДмитрий ПесковРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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