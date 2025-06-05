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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом по просьбе США

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом по просьбе США - 05.06.2025, ПРАЙМ

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом по просьбе США

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом состоялся в четверг по инициативе американской стороны, сообщило... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T17:16+0300

2025-06-05T17:16+0300

2025-06-05T17:16+0300

политика

китай

сша

си цзиньпин

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом состоялся в четверг по инициативе американской стороны, сообщило посольство Китая в Вашингтоне. "Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по просьбе последнего", - говорится в заявлении, опубликованном дипмиссией в соцсети X. Других деталей контактов на высшем уровне пока не приводится.

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китай

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китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп