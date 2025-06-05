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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом по просьбе США - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом по просьбе США
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом по просьбе США - 05.06.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом по просьбе США
Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом состоялся в четверг по инициативе американской стороны, сообщило... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T17:16+0300
2025-06-05T17:16+0300
политика
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом состоялся в четверг по инициативе американской стороны, сообщило посольство Китая в Вашингтоне. "Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по просьбе последнего", - говорится в заявлении, опубликованном дипмиссией в соцсети X. Других деталей контактов на высшем уровне пока не приводится.
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китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп
Политика, КИТАЙ, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
17:16 05.06.2025
 
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом по просьбе США

Посольство Китая: Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Трампом по просьбе последнего

© AFP / Fred Dufour %Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года
%Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© AFP / Fred Dufour 
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ВАШИНГТОН, 5 июн - ПРАЙМ. Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом состоялся в четверг по инициативе американской стороны, сообщило посольство Китая в Вашингтоне.
"Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по просьбе последнего", - говорится в заявлении, опубликованном дипмиссией в соцсети X.
Других деталей контактов на высшем уровне пока не приводится.
%Обложки журналов с портретами президентов США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор, сообщили китайские СМИ
16:01
 
ПолитикаКИТАЙСШАСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
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