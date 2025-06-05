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Японский лунный модуль перестал выходить на связь за минуту до посадки - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Японский лунный модуль перестал выходить на связь за минуту до посадки
Японский лунный модуль перестал выходить на связь за минуту до посадки - 05.06.2025, ПРАЙМ
Японский лунный модуль перестал выходить на связь за минуту до посадки
Японская компания ispace потеряла связь с модулем Resilience за минуту до его запланированной посадки на Луне, сообщает сайт Spaceflight Now. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T23:28+0300
2025-06-05T23:28+0300
технологии
космос
луна
япония
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Японская компания ispace потеряла связь с модулем Resilience за минуту до его запланированной посадки на Луне, сообщает сайт Spaceflight Now. Прилунение модуля должно было состояться в 22.17 мск. Как сообщается, команда миссии в Центре управления полетами работают над установлением связи с модулем и оценкой его состояния. Не исключается, что модуль совершил жесткую посадку. Модуль Resilience, который также известен как Hakuto-R, запустили 15 января из космического центра имени Кеннеди в американской Флориде. На нём были 5-килограммовый луноход Tenacious, электролизер для проверки возможности вырабатывать водород и кислород из воды на Луне, модуль выращивания водорослей, которые рассматриваются как потенциальный источник пищи в будущем, а также зонд для изучения дальнего космоса. Первая попытка прилунения лунного модуля проекта Hakuto-R состоялось в апреле 2023 года, но тогда вскоре после начала прилунения связь с модулем была утеряна, разработчики сообщили о вероятном крушении аппарата. Затем они пришли к выводу, что модуль разбился о поверхность Луны из-за неверной оценки высоты.
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технологии, космос, луна, япония
Технологии, космос, Луна, ЯПОНИЯ
23:28 05.06.2025
 
Японский лунный модуль перестал выходить на связь за минуту до посадки

Spaceflight Now: японская компания ispace потеряла связь с модулем Resilience

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Японская компания ispace потеряла связь с модулем Resilience за минуту до его запланированной посадки на Луне, сообщает сайт Spaceflight Now.
Прилунение модуля должно было состояться в 22.17 мск.
Как сообщается, команда миссии в Центре управления полетами работают над установлением связи с модулем и оценкой его состояния.
Не исключается, что модуль совершил жесткую посадку.
Модуль Resilience, который также известен как Hakuto-R, запустили 15 января из космического центра имени Кеннеди в американской Флориде.
На нём были 5-килограммовый луноход Tenacious, электролизер для проверки возможности вырабатывать водород и кислород из воды на Луне, модуль выращивания водорослей, которые рассматриваются как потенциальный источник пищи в будущем, а также зонд для изучения дальнего космоса.
Первая попытка прилунения лунного модуля проекта Hakuto-R состоялось в апреле 2023 года, но тогда вскоре после начала прилунения связь с модулем была утеряна, разработчики сообщили о вероятном крушении аппарата. Затем они пришли к выводу, что модуль разбился о поверхность Луны из-за неверной оценки высоты.
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