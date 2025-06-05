https://1prime.ru/20250605/resilience-858244292.html

Японский лунный модуль перестал выходить на связь за минуту до посадки

Японский лунный модуль перестал выходить на связь за минуту до посадки - 05.06.2025, ПРАЙМ

Японский лунный модуль перестал выходить на связь за минуту до посадки

Японская компания ispace потеряла связь с модулем Resilience за минуту до его запланированной посадки на Луне, сообщает сайт Spaceflight Now. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T23:28+0300

2025-06-05T23:28+0300

2025-06-05T23:28+0300

технологии

космос

луна

япония

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Японская компания ispace потеряла связь с модулем Resilience за минуту до его запланированной посадки на Луне, сообщает сайт Spaceflight Now. Прилунение модуля должно было состояться в 22.17 мск. Как сообщается, команда миссии в Центре управления полетами работают над установлением связи с модулем и оценкой его состояния. Не исключается, что модуль совершил жесткую посадку. Модуль Resilience, который также известен как Hakuto-R, запустили 15 января из космического центра имени Кеннеди в американской Флориде. На нём были 5-килограммовый луноход Tenacious, электролизер для проверки возможности вырабатывать водород и кислород из воды на Луне, модуль выращивания водорослей, которые рассматриваются как потенциальный источник пищи в будущем, а также зонд для изучения дальнего космоса. Первая попытка прилунения лунного модуля проекта Hakuto-R состоялось в апреле 2023 года, но тогда вскоре после начала прилунения связь с модулем была утеряна, разработчики сообщили о вероятном крушении аппарата. Затем они пришли к выводу, что модуль разбился о поверхность Луны из-за неверной оценки высоты.

https://1prime.ru/20240602/luna-848737132.html

япония

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технологии, космос, луна, япония