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ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России
ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России - 05.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России
Международные резервы РФ с 23 по 30 мая выросли на 0,03% и составили 678,7 миллиарда долларов, сообщает Банк России. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T16:03+0300
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банк россии
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 23 по 30 мая выросли на 0,03% и составили 678,7 миллиарда долларов, сообщает Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 30 мая 2025 года составили 678,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,2 миллиарда долларов США в результате положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 23 мая международные резервы ЦБ составляли 678,5 миллиардов долларов.Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. А 9 мая текущего года достигли исторического максимума в 687,3 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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финансы
ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России
ЦБ: международные резервы РФ на 30 мая составили 678,7 миллиарда долларов
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 23 по 30 мая выросли на 0,03% и составили 678,7 миллиарда долларов, сообщает Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 30 мая 2025 года составили 678,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,2 миллиарда долларов США в результате положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 23 мая международные резервы ЦБ составляли 678,5 миллиардов долларов.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. А 9 мая текущего года достигли исторического максимума в 687,3 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Мировые центробанки второй месяц подряд снижают покупки золота в резервы