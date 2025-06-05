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ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России

ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России - 05.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост объема международных резервов России

Международные резервы РФ с 23 по 30 мая выросли на 0,03% и составили 678,7 миллиарда долларов, сообщает Банк России. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T16:03+0300

2025-06-05T16:03+0300

2025-06-05T16:14+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 23 по 30 мая выросли на 0,03% и составили 678,7 миллиарда долларов, сообщает Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 30 мая 2025 года составили 678,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 0,2 миллиарда долларов США в результате положительной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 23 мая международные резервы ЦБ составляли 678,5 миллиардов долларов.Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. А 9 мая текущего года достигли исторического максимума в 687,3 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

https://1prime.ru/20250603/zoloto-858161738.html

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