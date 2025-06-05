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Европейское бизнес-сообщество обсудит на ПМЭФ геополитическую обстановку

Европейское бизнес-сообщество обсудит на ПМЭФ геополитическую обстановку - 05.06.2025, ПРАЙМ

Европейское бизнес-сообщество обсудит на ПМЭФ геополитическую обстановку

Европейское бизнес-сообщество обсудит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) геополитическую обстановку и деловые отношения с Россией,... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T15:58+0300

2025-06-05T15:58+0300

2025-06-05T15:58+0300

экономика

россия

москва

италия

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Европейское бизнес-сообщество обсудит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) геополитическую обстановку и деловые отношения с Россией, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "В рамках Дня международной кооперации малого и среднего бизнеса состоится сессия "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией". Участники обсудят ключевые вызовы и возможности для европейских компаний, продолжающих работать в России. В сессии примут участие руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы", - говорится в сообщении фонда. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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