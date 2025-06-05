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Европейское бизнес-сообщество обсудит на ПМЭФ геополитическую обстановку - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Европейское бизнес-сообщество обсудит на ПМЭФ геополитическую обстановку
Европейское бизнес-сообщество обсудит на ПМЭФ геополитическую обстановку - 05.06.2025, ПРАЙМ
Европейское бизнес-сообщество обсудит на ПМЭФ геополитическую обстановку
Европейское бизнес-сообщество обсудит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) геополитическую обстановку и деловые отношения с Россией,... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T15:58+0300
2025-06-05T15:58+0300
экономика
россия
москва
италия
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Европейское бизнес-сообщество обсудит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) геополитическую обстановку и деловые отношения с Россией, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "В рамках Дня международной кооперации малого и среднего бизнеса состоится сессия "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией". Участники обсудят ключевые вызовы и возможности для европейских компаний, продолжающих работать в России. В сессии примут участие руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы", - говорится в сообщении фонда. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, москва, италия
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ИТАЛИЯ
15:58 05.06.2025
 
Европейское бизнес-сообщество обсудит на ПМЭФ геополитическую обстановку

"Росконгресс": бизнес-сообщество Европы обсудит на ПМЭФ геополитическую обстановку

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк#ПМЭФ
#ПМЭФ - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Европейское бизнес-сообщество обсудит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) геополитическую обстановку и деловые отношения с Россией, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"В рамках Дня международной кооперации малого и среднего бизнеса состоится сессия "Геополитическая обстановка и новая реальность для международного бизнеса с Россией". Участники обсудят ключевые вызовы и возможности для европейских компаний, продолжающих работать в России. В сессии примут участие руководители ведущих бизнес-ассоциаций и представители компаний из Италии, Германии, Франции, Бельгии и других стран Европы", - говорится в сообщении фонда.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Петербургский международный экономический форум - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
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