https://1prime.ru/20250605/rosreestr-858205418.html

Росреестр рассказал о мерах по изъятию неиспользуемых участков

Росреестр рассказал о мерах по изъятию неиспользуемых участков - 05.06.2025, ПРАЙМ

Росреестр рассказал о мерах по изъятию неиспользуемых участков

Изъятие земельных участков, в отношении которых выявлены признаки неиспользования, будет только самой крайней мерой, при этом собственникам земли дадут... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T00:16+0300

2025-06-05T00:16+0300

2025-06-05T00:16+0300

недвижимость

общество

москва

росреестр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858205418.jpg?1749071805

МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Изъятие земельных участков, в отношении которых выявлены признаки неиспользования, будет только самой крайней мерой, при этом собственникам земли дадут возможность устранить выявленные нарушения, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе Росреестра. С 1 марта 2025 года в России начал действовать закон, которым устанавливается трехлетний срок для освоения садовых и огородных земельных участков. В конце мая правительство приняло постановление, устанавливающее критерии, по которым землю могут признать неиспользующейся. К ним, в частности, относятся захламление более половины участка и наличие на более чем 50% территории сорняков выше 1 метра или деревьев и кустарников, не являющихся предметами озеленения и благоустройства. Кроме того, участок считается неиспользующимся, если на нем есть здания с разрушенными крышей и стенами, поврежденными окнами или выпавшими из них стеклами. Наконец для земли, предназначенной под строительство, критерием неиспользования становится отсутствие построенного и оформленного здания в течение пяти лет, если не был установлен другой срок. Исключением являются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), где срок составляет семь лет. "Если на земельных участках будут выявлены признаки неиспользования, то обстоятельства по ним будут оцениваться в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях. При этом правообладатель земельного участка может предоставить материалы, подтверждающие обстоятельства, повлекшие невозможность исполнить ту или иную обязанность. Одновременно важно обратить внимание, что в случае длительного отсутствия собственника либо его болезни он может передать свой земельный участок в аренду или безвозмездное пользование третьим лицам для поддержания его в надлежащем состоянии. Также не исключается привлечение третьих лиц на условиях возмездного оказания услуг", – рассказал представитель Росреестра. Он подчеркнул, что изъятие земельного участка является крайней мерой, принятие которой возможно уполномоченным органом в судебном порядке, если выявленное нарушение не устранено. Подобная мера осуществляется лишь в судебном порядке, а деньги, вырученные от продажи земли с публичных торгов, выплачиваются бывшему собственнику участка за вычетом расходов на подготовку и проведение конкурсной процедуры. Как пояснили в Росреестре, после выявления признаков неиспользования земельного участка для начала правообладателю земли будет выдано предписание об устранении нарушения, а затем – проведена проверка исполнения этого предписания. При этом, напомнил собеседник агентства, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает за впервые совершенное правонарушение замену штрафа на предупреждение. В рамках рассмотрения дела собственник также может предоставит в свою защиту материалы, объясняющие невозможность исполнить обязанность по освоению земли вовремя. "В соответствии с частью 2 статьи 4.1 КоАП при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность", – добавил представитель Росреестра. В Росреестре также обратили внимание на то, что процедура изъятия земельного участка в случае его неиспользования по целевому назначению в течение трех лет введена Гражданским кодексом еще в 1995 году, а обязанность по использованию земли в соответствие с целевым назначением закреплена в законодательстве в 2001 году. В ведомстве уточнили, что заниматься выявлением нарушения в области использования земельных участков по целевому назначению будет Росреестр в рамках федерального государственного земельного контроля и органы местной власти – в рамках муниципального земельного контроля. Кроме того, любой гражданин, предполагающий, что какая-либо территория не осваивается, может направить обращение в Росреестр. "Полагаем, что принятые нормативные правовые акты в первую очередь помогут обратить внимание правообладателей земельных участков, которые расположены в населенных пунктах, садовых и огородных земельных участков на свои участки. Безусловно, мы ожидаем сокращения площади заброшенных и неиспользуемых земельных участков за счет проведения мероприятий на них, то есть возвращения эффективных правообладателей", – резюмировали в пресс-службе Росреестра.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, общество , москва, росреестр