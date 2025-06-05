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"Ростех" разработал новый кодек для сжатия радиолокационных видео

"Ростех" разработал новый кодек для сжатия радиолокационных видео - 05.06.2025, ПРАЙМ

"Ростех" разработал новый кодек для сжатия радиолокационных видео

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал новый отечественный кодек ТМС для сжатия радиолокационных видео, он заметно превосходит зарубежные... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T07:46+0300

2025-06-05T07:46+0300

2025-06-05T07:46+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал новый отечественный кодек ТМС для сжатия радиолокационных видео, он заметно превосходит зарубежные кодеки по оптимизации передачи и хранения данных при сохранении высокого качества изображения даже при условии радиопомех, сообщили РИА Новости в компании. Радиолокационные видеоизображения, как правило, имеют большие объемы данных из-за высокого разрешения и частоты обновления. Их максимальное сжатие без потери качества критически важно для обеспечения надежной связи на фоне роста объемов передаваемой информации. Современные кодеки востребованы в первую очередь в авиационных, мониторинговых и метеорологических системах, где данные передаются и анализируются в режиме реального времени. "Системы передачи радиолокационных изображений становятся всё более востребованными. От оптико-электронных систем их отличает уникальная способность транслировать точную информацию о поверхности Земли в условиях нулевой видимости. При этом растут требования к скорости и качеству обработки данных, и наш кодек призван помочь в успешном решении этих задач", - рассказал РИА Новости генеральный директор АО "НИИ "Кулон" Владислав Семенов. По словам разработчика, кодек позволяет более эффективно использовать пропускную способность сети. Специалисты подчеркивают его сверхустойчивость к радиопомехам при передаче видео по радиоканалам. "Кодек ТМС по сравнению с иностранными аналогами (JPEG 2000, H.264/AVC и H.265/HEVC) позволяет увеличить объем передаваемой информации в 4-8 раз без изменения пропускной способности сети. При этом плотность кодирования (bpp) цветного видео составляет 0,01-0,005 бита на пиксель, что более чем в 10 раз превосходит уровень bpp кодеков H.264 и H.265. ТМС сохраняет высокую детализацию радиолокационных изображений. Уникальный алгоритм анализа и обработки данных "сберегает" детали и текстуры даже при сверхсильном сжатии и наличии радиопомех. Это крайне важно для корректной интерпретации данных, где потеря деталей может привести к серьезным ошибкам сотрудников, ответственных за принятие решений", - отметили в холдинге "Росэл". Как уточнили в компании, радиолокационные системы часто задействуют многоканальные данные, например, для измерения скорости и направления ветра. Кодек ТМС поддерживает и такой формат связи, что позволяет передавать с его помощью не только видео, но и дополнительную информацию, такую как скорость и направление движения объектов. Разработчики "Росэл" также предусмотрели возможность адаптации алгоритмов кодека к специфическим характеристикам радиолокационных изображений, например, к уровню шума или контрастности. Данная функция в автоматическом режиме выбирает оптимальную степень сжатия. Как и другие современные кодеки, ТМС поддерживает аппаратное ускорение. Это дает возможность устройствам с ограниченными ресурсами эффективно декодировать и обрабатывать радиолокационные видео за счет снижения нагрузки на процессор и увеличения времени автономной работы. Кодек подлежит лицензированию (стоимость лицензии минимальна), при этом ТМС совместим с широким спектром устройств, в первую очередь, отечественного производства. Разработка опирается на фундаментальные научные исследования Института общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук (ИОФ РАН).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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