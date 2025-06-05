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"Ростех" призвал авиакомпании стремиться к полностью отечественному парку - 05.06.2025, ПРАЙМ
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"Ростех" призвал авиакомпании стремиться к полностью отечественному парку
"Ростех" призвал авиакомпании стремиться к полностью отечественному парку - 05.06.2025, ПРАЙМ
"Ростех" призвал авиакомпании стремиться к полностью отечественному парку
Российские авиакомпании должны стремиться к полностью отечественному парку самолетов, сообщил РИА Новости "Ростех". | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T11:44+0300
2025-06-05T11:44+0300
бизнес
россия
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владимир путин
ростех
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российские авиакомпании должны стремиться к полностью отечественному парку самолетов, сообщил РИА Новости "Ростех". Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский рассказал "Коммерсанту", что в случае возможности покупки зарубежных самолетов, государство должно жестко урегулировать соотношение российских и западных самолетов. "Единственно привлекательная пропорция для отечественного авиапрома - 100% российских судов в парках авиакомпаний. Поступательно надо стремиться к этому показателю. Понятно, что на переходном этапе доля иностранных судов может быть большой, но она должна уменьшаться по мере выбытия зарубежных самолетов из эксплуатации", - рассказали в "Ростехе". Там добавили, что сценарий, при котором иностранные производители авиатехники вернут доступ на российский рынок, "выглядит фантастическим и не слишком патриотичным". "Жизнь уже доказала, что этот путь очень ненадежный. Boeing и Airbus свой выбор сделали, а в русской культуре предателям верить не принято", - отметили в компании. Сейчас в Россию не поставля.тся ни Boeing, ни Airbus, ни другие марки иностранных воздушных судов. Есть российский авиапром и новые отечественные суда – МС-21 и "Суперджет-100", поставки которых ожидаются со следующего года – это "будущее российской гражданской авиации". Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 2030 году долю отечественных самолетов в авиакомпаниях не менее 50%. Это означает, что иностранные суда будут выбывать, а их место должны занимать российские лайнеры.
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бизнес, россия, москва, владимир путин, ростех, boeing, airbus
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Ростех, Boeing, Airbus
11:44 05.06.2025
 
"Ростех" призвал авиакомпании стремиться к полностью отечественному парку

"Ростех": авиакомпании должны стремиться к полностью отечественному парку самолетов

© Фото : АэрофлотБуксировка самолета
Буксировка самолета - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© Фото : Аэрофлот
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российские авиакомпании должны стремиться к полностью отечественному парку самолетов, сообщил РИА Новости "Ростех".
Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский рассказал "Коммерсанту", что в случае возможности покупки зарубежных самолетов, государство должно жестко урегулировать соотношение российских и западных самолетов.
"Единственно привлекательная пропорция для отечественного авиапрома - 100% российских судов в парках авиакомпаний. Поступательно надо стремиться к этому показателю. Понятно, что на переходном этапе доля иностранных судов может быть большой, но она должна уменьшаться по мере выбытия зарубежных самолетов из эксплуатации", - рассказали в "Ростехе".
Там добавили, что сценарий, при котором иностранные производители авиатехники вернут доступ на российский рынок, "выглядит фантастическим и не слишком патриотичным".
"Жизнь уже доказала, что этот путь очень ненадежный. Boeing и Airbus свой выбор сделали, а в русской культуре предателям верить не принято", - отметили в компании.
Сейчас в Россию не поставля.тся ни Boeing, ни Airbus, ни другие марки иностранных воздушных судов. Есть российский авиапром и новые отечественные суда – МС-21 и "Суперджет-100", поставки которых ожидаются со следующего года – это "будущее российской гражданской авиации".
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 2030 году долю отечественных самолетов в авиакомпаниях не менее 50%. Это означает, что иностранные суда будут выбывать, а их место должны занимать российские лайнеры.
Аэрофлот. - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
"Аэрофлот" выступил за госрегулирование доли российских самолетов
09:37
 
БизнесРОССИЯМОСКВАВладимир ПутинРостехBoeingAirbus
 
 
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