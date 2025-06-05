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Рубль переходит к росту против юаня на Московской бирже - 05.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250605/rubl-858229399.html
Рубль переходит к росту против юаня на Московской бирже
Рубль переходит к росту против юаня на Московской бирже - 05.06.2025, ПРАЙМ
Рубль переходит к росту против юаня на Московской бирже
Курс рубля в четверг днем переходит к повышению против юаня на Московской бирже, китайская валюта при этом попытается подтвердить пробой вверх ключевого уровня... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T14:06+0300
2025-06-05T14:06+0300
экономика
рубль
юань
рынок
мосбиржа
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг днем переходит к повышению против юаня на Московской бирже, китайская валюта при этом попытается подтвердить пробой вверх ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.52 мск терял 1 копейку, снижаясь до 11 рублей ровно, дневной диапазон составляет 10,99-11,05 рубля. Значимых триггеров, ни новостных, ни фундаментальных, для направленного движения рублевых валютных курсов сегодня не заметно, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Однако слабость нефти настраивает на сегодняшнее сохранение тенденции к сдержанному ослаблению рубля, с возвратом юаня перед завтрашним заседанием Банка России в верхнюю часть нашего целевого диапазона на эту неделю, 10,8-11,3 рубля", - добавляет он. Пока курсу юаня нужно подтверждать пробой уровня, и с большой вероятностью это будет сделано, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "К восходящему движению юаня стоит спекулятивно присоединяться. Ближайшее сопротивление лежит в районе 11,2 рубля", - оценивает он.
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рубль, юань, рынок, мосбиржа
Экономика, рубль, юань, Рынок, Мосбиржа
14:06 05.06.2025
 
Рубль переходит к росту против юаня на Московской бирже

Курс рубля против юаня переходит к повышению на Мосбирже в четверг днем

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и рубль
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в четверг днем переходит к повышению против юаня на Московской бирже, китайская валюта при этом попытается подтвердить пробой вверх ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.52 мск терял 1 копейку, снижаясь до 11 рублей ровно, дневной диапазон составляет 10,99-11,05 рубля.
Значимых триггеров, ни новостных, ни фундаментальных, для направленного движения рублевых валютных курсов сегодня не заметно, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Однако слабость нефти настраивает на сегодняшнее сохранение тенденции к сдержанному ослаблению рубля, с возвратом юаня перед завтрашним заседанием Банка России в верхнюю часть нашего целевого диапазона на эту неделю, 10,8-11,3 рубля", - добавляет он.
Пока курсу юаня нужно подтверждать пробой уровня, и с большой вероятностью это будет сделано, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "К восходящему движению юаня стоит спекулятивно присоединяться. Ближайшее сопротивление лежит в районе 11,2 рубля", - оценивает он.
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