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Румынские политики не хотят становиться министрами из-за кризиса, пишут СМИ - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Румынские политики не хотят становиться министрами из-за кризиса, пишут СМИ
Румынские политики не хотят становиться министрами из-за кризиса, пишут СМИ - 05.06.2025, ПРАЙМ
Румынские политики не хотят становиться министрами из-за кризиса, пишут СМИ
Представители политических партий Румынии не хотят становиться министрами в условиях крайне сложной экономической ситуации, сообщает портал HotNews со ссылкой... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:02+0300
2025-06-05T12:02+0300
политика
румыния
кишинев
экономический кризис
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КИШИНЕВ, 5 июн - ПРАЙМ. Представители политических партий Румынии не хотят становиться министрами в условиях крайне сложной экономической ситуации, сообщает портал HotNews со ссылкой на источник, имеющий информацию о ходе переговоров по формирования румынского правительства. Президент Румынии Никушор Дан в среду запустил этап неформальных консультаций с партиями по для обсуждения проблем экономики и формирования правительства. "Мы не говорим о дефолте, но мы все знаем, что он возможен. Ситуация очень серьезная. Я никогда ничего подобного не видел. Никто не рвется стать министром, ни от одной партии", — сказал в беседе с HotNews человек, владеющий информацией о переговорах по формированию кабмина, который, ввиду деликатности темы, попросил сохранить свою личность в тайне. Он допускает, что отсутствие энтузиазма связано с необходимостью введения очень жестких мер экономии, чтобы компенсировать дефицит бюджета. Помимо этого, существует также риск остановки выделения Румынии европейских средств. "Мы обманывали Европейскую комиссию в течение трех лет, мы не осуществили все инвестиции, и очевидно, что у нас нет таких возможностей. Когда вы не можете профинансировать и трети своих расходов, это понятно, не так ли? Честно говоря, крайний срок, когда вы больше не сможете выплачивать пенсии и зарплаты в государственном секторе, составляет несколько месяцев, если мы не создадим правительство, основанное на четком бюджете", — заявил собеседник портала. Ранее глава Сената Румынии Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому будущему правительству нужен пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер. В декабре прошлого года Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. В мае СДП решила покинуть коалицию, хотя социал-демократы готовы обсудить формирование нового парламентского большинства в измененном составе. Вместе с этим с поста премьера ушел лидер СДП Марчел Чолаку.
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румыния, кишинев, экономический кризис
Политика, РУМЫНИЯ, Кишинев, экономический кризис
12:02 05.06.2025
 
Румынские политики не хотят становиться министрами из-за кризиса, пишут СМИ

HotNews: политики Румынии не хотят становиться министрами из-за кризиса в стране

© fotolia.com / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© fotolia.com / VigiePH
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КИШИНЕВ, 5 июн - ПРАЙМ. Представители политических партий Румынии не хотят становиться министрами в условиях крайне сложной экономической ситуации, сообщает портал HotNews со ссылкой на источник, имеющий информацию о ходе переговоров по формирования румынского правительства.
Президент Румынии Никушор Дан в среду запустил этап неформальных консультаций с партиями по для обсуждения проблем экономики и формирования правительства.
"Мы не говорим о дефолте, но мы все знаем, что он возможен. Ситуация очень серьезная. Я никогда ничего подобного не видел. Никто не рвется стать министром, ни от одной партии", — сказал в беседе с HotNews человек, владеющий информацией о переговорах по формированию кабмина, который, ввиду деликатности темы, попросил сохранить свою личность в тайне.
Он допускает, что отсутствие энтузиазма связано с необходимостью введения очень жестких мер экономии, чтобы компенсировать дефицит бюджета. Помимо этого, существует также риск остановки выделения Румынии европейских средств.
"Мы обманывали Европейскую комиссию в течение трех лет, мы не осуществили все инвестиции, и очевидно, что у нас нет таких возможностей. Когда вы не можете профинансировать и трети своих расходов, это понятно, не так ли? Честно говоря, крайний срок, когда вы больше не сможете выплачивать пенсии и зарплаты в государственном секторе, составляет несколько месяцев, если мы не создадим правительство, основанное на четком бюджете", — заявил собеседник портала.
Ранее глава Сената Румынии Илие Боложан заявил, что Румыния столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому будущему правительству нужен пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить.
В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.
В декабре прошлого года Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств сформировали правящую коалицию. В мае СДП решила покинуть коалицию, хотя социал-демократы готовы обсудить формирование нового парламентского большинства в измененном составе. Вместе с этим с поста премьера ушел лидер СДП Марчел Чолаку.
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ПолитикаРУМЫНИЯКишиневэкономический кризис
 
 
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