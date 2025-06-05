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Румыния подписала контракт на закупку немецких бронеавтомобилей Enok AB - 05.06.2025, ПРАЙМ
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Румыния подписала контракт на закупку немецких бронеавтомобилей Enok AB
Румыния подписала контракт на закупку немецких бронеавтомобилей Enok AB - 05.06.2025, ПРАЙМ
Румыния подписала контракт на закупку немецких бронеавтомобилей Enok AB
Румыния подписала контракт с немецкой компанией ACS Armoured Car Systems GmbH для закупки бронеавтомобилей Enok AB (Airborne), сообщает официальный портал... | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T12:36+0300
2025-06-05T12:36+0300
вооружения
бизнес
румыния
кишинев
бухарест
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КИШИНЕВ, 5 июн - ПРАЙМ. Румыния подписала контракт с немецкой компанией ACS Armoured Car Systems GmbH для закупки бронеавтомобилей Enok AB (Airborne), сообщает официальный портал румынского министерства обороны Defense Romania. "Вооруженные силы Румынии подписали контракт с ACS Armoured Car Systems GmbH (ACS) на приобретение неуказанного количества машин Enok AB (Airborne), специально адаптированных для выполнения функций мобильной противотанковой обороны. Это приобретение подчеркивает стратегическое направление на укрепление возможностей мобильной обороны", - сообщает портал со ссылкой на заявление немецкой компании, сделанное в рамках Форума сил специальных операций Юго-Восточной Европы (SEESOF), который проходит в румынском городе Тыргу-Муреш. По данным румынских СМИ, немецкая техника будет использоваться элитными подразделениями Румынии. Контракт предполагает, что автомобили Enok AB будут доставлены в Румынию в 2026 году. Врио президента Румынии Илие Боложан в конце апреля заявил, что Бухарест планирует до 2030 года поэтапно увеличить оборонный бюджет, чтобы повысить обороноспособность страны. При этом избранный президент Никушор Дан в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%.
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бизнес, румыния, кишинев, бухарест
Вооружения, Бизнес, РУМЫНИЯ, Кишинев, Бухарест
12:36 05.06.2025
 
Румыния подписала контракт на закупку немецких бронеавтомобилей Enok AB

Defense Romania: Румыния закупит у Германии бронеавтомобили Enok AB

© fotolia.com / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© fotolia.com / VigiePH
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КИШИНЕВ, 5 июн - ПРАЙМ. Румыния подписала контракт с немецкой компанией ACS Armoured Car Systems GmbH для закупки бронеавтомобилей Enok AB (Airborne), сообщает официальный портал румынского министерства обороны Defense Romania.
"Вооруженные силы Румынии подписали контракт с ACS Armoured Car Systems GmbH (ACS) на приобретение неуказанного количества машин Enok AB (Airborne), специально адаптированных для выполнения функций мобильной противотанковой обороны. Это приобретение подчеркивает стратегическое направление на укрепление возможностей мобильной обороны", - сообщает портал со ссылкой на заявление немецкой компании, сделанное в рамках Форума сил специальных операций Юго-Восточной Европы (SEESOF), который проходит в румынском городе Тыргу-Муреш.
По данным румынских СМИ, немецкая техника будет использоваться элитными подразделениями Румынии. Контракт предполагает, что автомобили Enok AB будут доставлены в Румынию в 2026 году.
Врио президента Румынии Илие Боложан в конце апреля заявил, что Бухарест планирует до 2030 года поэтапно увеличить оборонный бюджет, чтобы повысить обороноспособность страны. При этом избранный президент Никушор Дан в рамках избирательной кампании утверждал, что расходы на оборону Румынии должны быть увеличены до 3,5% ВВП к 2030 году с текущих 2,5%.
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ВооруженияБизнесРУМЫНИЯКишиневБухарест
 
 
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