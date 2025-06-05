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Российский рынок акций умеренно прибавляет днем
Российский рынок акций умеренно прибавляет днем - 05.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно прибавляет днем
Российский рынок акций умеренно растет в ходе основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T13:14+0300
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в ходе основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.04 мск увеличивался на 0,32%, до 2845,72 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 1190,51 пункта. В частности, дорожают бумаги VK (+2,8%), HeadHunter (+2,7%), "Астры" (+2,1%). Дешевеют акции ММК (-1,1%), "Норникеля" (-1%), "Алросы" (-0,9%). Геополитический фон несколько улучшился после телефонного разговора президентов России и США, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В комментариях Дональда Трампа не прослеживалось желания усилить санкционный режим в отношении России. Кроме того, позитивно была воспринята информация Росстата, согласно которой инфляция за неделю по 2 июня замедлилась. Это повышает вероятность снижения ставки ЦБ РФ в пятницу", - добавляет он. Возможный позитив по ключевой ставке ЦБ будет умеренно отыгран и в акциях, которые торгуются на уровнях конца 2024 - начала 2025 года, когда рынок ждал ставку 19-21% годовых на 2025 год, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА".
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рынок, торги, акции
Экономика, Рынок, Торги, Акции
Российский рынок акций умеренно прибавляет днем
Российский рынок акций умеренно растет в ходе основной торговой сессии
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в ходе основной торговой сессии четверга, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.04 мск увеличивался на 0,32%, до 2845,72 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,33%, до 1190,51 пункта.
В частности, дорожают бумаги VK (+2,8%), HeadHunter (+2,7%), "Астры" (+2,1%). Дешевеют акции ММК (-1,1%), "Норникеля" (-1%), "Алросы" (-0,9%).
Геополитический фон несколько улучшился после телефонного разговора президентов России и США, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"В комментариях Дональда Трампа не прослеживалось желания усилить санкционный режим в отношении России. Кроме того, позитивно была воспринята информация Росстата, согласно которой инфляция за неделю по 2 июня замедлилась. Это повышает вероятность снижения ставки ЦБ РФ в пятницу", - добавляет он.
Возможный позитив по ключевой ставке ЦБ будет умеренно отыгран и в акциях, которые торгуются на уровнях конца 2024 - начала 2025 года, когда рынок ждал ставку 19-21% годовых на 2025 год, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА".
Российский рынок акций в четверг остается около уровня закрытия среды