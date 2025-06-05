https://1prime.ru/20250605/rzhd-858229254.html
РЖД принимают меры по минимизации задержки после ЧП в Воронежской области
РЖД принимают меры по минимизации задержки после ЧП в Воронежской области - 05.06.2025, ПРАЙМ
РЖД принимают меры по минимизации задержки после ЧП в Воронежской области
РЖД принимают меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов после ЧП в Воронежской области, сообщила компания. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T14:04+0300
2025-06-05T14:04+0300
2025-06-05T14:04+0300
россия
ржд
фпк
https://cdnn.1prime.ru/img/76464/09/764640977_0:73:1400:861_1920x0_80_0_0_7301783620957f39fa776f945d754641.jpg
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. РЖД принимают меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов после ЧП в Воронежской области, сообщила компания. Ранее сообщалось, что задерживается 26 поездов: 21 - ФПК и 5 "Гранд Сервис Экспресс". "Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении РЖД.
https://1prime.ru/20250605/fsb-858228155.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76464/09/764640977_78:0:1322:933_1920x0_80_0_0_f4057c42c32a8b069ac8d36848882517.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ржд, фпк
РЖД принимают меры по минимизации задержки после ЧП в Воронежской области
РЖД: предприняты меры минимизации времени задержки поездов после ЧП в Воронежской области
МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. РЖД принимают меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов после ЧП в Воронежской области, сообщила компания.
Ранее сообщалось, что задерживается 26 поездов: 21 - ФПК и 5 "Гранд Сервис Экспресс".
"Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении РЖД.
ФСБ сообщила о попытке подрыва железнодорожных путей в Воронежской области