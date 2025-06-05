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РЖД принимают меры по минимизации задержки после ЧП в Воронежской области

РЖД принимают меры по минимизации задержки после ЧП в Воронежской области - 05.06.2025, ПРАЙМ

РЖД принимают меры по минимизации задержки после ЧП в Воронежской области

РЖД принимают меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов после ЧП в Воронежской области, сообщила компания. | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T14:04+0300

2025-06-05T14:04+0300

2025-06-05T14:04+0300

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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. РЖД принимают меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов после ЧП в Воронежской области, сообщила компания. Ранее сообщалось, что задерживается 26 поездов: 21 - ФПК и 5 "Гранд Сервис Экспресс". "Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении РЖД.

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