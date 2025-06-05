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РЖД принимают меры по минимизации задержки после ЧП в Воронежской области - 05.06.2025, ПРАЙМ
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РЖД принимают меры по минимизации задержки после ЧП в Воронежской области
РЖД принимают меры по минимизации задержки после ЧП в Воронежской области - 05.06.2025, ПРАЙМ
РЖД принимают меры по минимизации задержки после ЧП в Воронежской области
РЖД принимают меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов после ЧП в Воронежской области, сообщила компания. | 05.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. РЖД принимают меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов после ЧП в Воронежской области, сообщила компания. Ранее сообщалось, что задерживается 26 поездов: 21 - ФПК и 5 "Гранд Сервис Экспресс". "Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении РЖД.
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россия, ржд, фпк
РОССИЯ, РЖД, ФПК
14:04 05.06.2025
 
РЖД принимают меры по минимизации задержки после ЧП в Воронежской области

РЖД: предприняты меры минимизации времени задержки поездов после ЧП в Воронежской области

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк"Скоростной электропоезд
Скоростной электропоезд - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. РЖД принимают меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов после ЧП в Воронежской области, сообщила компания.
Ранее сообщалось, что задерживается 26 поездов: 21 - ФПК и 5 "Гранд Сервис Экспресс".
"Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении РЖД.
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