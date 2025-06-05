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Парламент Словакии поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России

Парламент Словакии поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России - 05.06.2025, ПРАЙМ

Парламент Словакии поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России

Депутаты парламента Словакии поддержали предложенную партией SNS (Словацкая национальная партия) резолюцию, которая отвергает санкционную политику против... | 05.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-05T13:09+0300

2025-06-05T13:09+0300

2025-06-05T13:09+0300

экономика

россия

словакия

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БРАТИСЛАВА, 5 июн - ПРАЙМ. Депутаты парламента Словакии поддержали предложенную партией SNS (Словацкая национальная партия) резолюцию, которая отвергает санкционную политику против России, члены словацкого правительства не должны поддерживать введение новых ограничений в отношении РФ. Резолюцию, которая отвергает санкционную политику и торговые ограничения в отношении России и направлена на защиту экономических и энергетических интересов Словакии, предложила на рассмотрение парламента Словацкая национальная партия (SNS), которая входит в правительственную коалицию. "Присутствовали 76 депутатов, 51 - “за”, 1 - “против”, 23 - “воздержались”. Это предложение одобрено", - сообщил председатель парламента Рихард Раши, подводя итоги голосования в четверг. В тексте одобренной резолюции отмечается, что “парламент обязывает членов правительства Словакии в рамках международных организаций и альянсов, членом которых является Словакия, а также в рамках международных договоров, которыми связана Словакия, не голосовать за принятие новых санкций и торговых ограничений в отношении России и активно продвигать меры по стабилизации энергетического рынка, ликвидации волатильности цен и охране стратегических интересов словацкой экономики”.

https://1prime.ru/20250604/sanktsii-858193571.html

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